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Тема дня От коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой

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В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ — 15 пациентов

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ — 15 пациентов

В Новосибирской области, по данным оперштаба региона на 23 мая, от коронавируса умерло еще 2 человека. Сейчас в регионе зафиксировано 27 летальных случаев.

Общее количество заболевших в Новосибирской области — 2043, в том числе 131 ребенок. Выздоровели 882 человека.

Что произошло в городе за сутки?

  • Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней. Одна из лидеров — вакцина против клещевого энцефалита, которую обычно как раз ставят к летнему сезону. Можно ли убить двух зайцев разом с помощью всего одной прививки? Разбираемся вместе с вирусологом.
  • Недавно мы попросили вас рассказать нам о том, как поменялась ваша жизнь в самоизоляции. И получили почти 400 писем со всей страны. Сегодня мы публикуем подборку ваших историй: о свадьбе в карантине, беременности в изоляции и неожиданных находках в квартире.
  • В Новосибирской области выявлено рекордное число заболевших за сутки — ещё 83 жителя региона заразились коронавирусом.
  • За последние сутки в России зафиксировано 9434 новых случая коронавируса. 8111 человек выздоровели, 139 скончались, — передает федеральный оперативный штаб.
  • Заведения общественного питания в Новосибирске закрыты практически два месяца — их владельцы терпят колоссальные убытки и просят власть разрешить им работать хотя бы в летнем формате. Кто-то не выдерживает и выставляет на продажу свой бизнес. Многие бизнесмены стараются скрыть названия заведений и берут фотографии из интернета. Журналист НГС сделала подборку объявлений, в которых можно понять, о какой точке идёт речь.
  • В Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи — эту информацию корреспонденту НГС подтвердила её руководитель.
  • Новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города в пятницу — люди веселились на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная». Отдыхающие попали на видео одного из сотрудников ресторанов Дениса Иванова, который шёл мимо.

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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