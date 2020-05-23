В Новосибирской области, по данным оперштаба региона на 23 мая, от коронавируса умерло еще 2 человека. Сейчас в регионе зафиксировано 27 летальных случаев.



Общее количество заболевших в Новосибирской области — 2043, в том числе 131 ребенок. Выздоровели 882 человека.



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