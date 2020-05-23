В субботу вечером, 23 мая, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса.

— Сообщение о пожаре поступило в 20:44. Горела квартира с балконом на 11-м этаже. Из квартиры эвакуировали хозяина. Пожар был ликвидирован в 21:04, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.



В среду вечером, 20 мая, в Новосибирске рядом с ТРЦ «Аура» произошёл пожар. Столб густого черного дыма было видно из разных районов города.