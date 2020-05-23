Сотрудник московского отделения Альфа-Банка на Земляном Валу обратился в полицию и сообщил, что внутри отделения находится мужчина. Он сказал, что здание заминировано, и захватил заложников, сообщает Baza.
По предварительным данным, захватчик — мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.
При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте работают полицейские. Они ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников. 4-й Сыромятнический переулок оцеплен.
На место захвата заложников выехал СОБР Росгвардии.
Один из сотрудников банка рассказал телеграм-каналу Baza о захвате заложников.
— Зашёл человек в костюме «Деливери Клаб», сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет, — рассказала собеседница телеграм-канала.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, захвативший отделение банка мужчина предположительно работает курьером.
— По предварительным данным, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды, — сказал собеседник агентства.
В то же время «МК» стало известно, что заложника, который остался сейчас с преступником, зовут Фёдор. Молодому человеку 27 лет.
Требований захватчик не выдвинул, ведёт себя спокойно.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, захвативший банк мужчина требует от сотрудников крупную сумму денег. При этом, по информации канала 112, захватчик подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно – только правда».
На данный момент сотрудникам банка удалось покинуть здание через второй выход, в заложниках остался один посетитель. Таким образом в здании находятся два человека: захватчик и заложник.
На место прибыл спецназ и снайперы. Сотрудники Росгвардии и полиции приблизились к банку и готовятся к штурму, если переговоры зайдут в тупик.
По информации «Московского транспорта», движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в Москве перекрыто.
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