Один из сотрудников банка рассказал телеграм-каналу Baza о захвате заложников.



— Зашёл человек в костюме «Деливери Клаб», сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет, — рассказала собеседница телеграм-канала.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, захвативший отделение банка мужчина предположительно работает курьером.



— По предварительным данным, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды, — сказал собеседник агентства.



В то же время «МК» стало известно, что заложника, который остался сейчас с преступником, зовут Фёдор. Молодому человеку 27 лет.

Требований захватчик не выдвинул, ведёт себя спокойно.