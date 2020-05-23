В федеральный «Список памяти» погибших медработников при пандемии коронавируса включили врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы — Нелю Щеглову. Она умерла в госпитале для больных Covid-19 — похороны прошли 14 мая.



«Список памяти» был создан в России в начале мая. В него вносятся данные врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.

— Многие журналисты просят рассказать о списке — кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег. Если хотите рассказать, расскажите о них, свяжитесь с больницами, где они работали, поговорите с коллегами. Только, пожалуйста, не беспокойте близких — им, наверное, сейчас не до этого, — говорится на сайте проекта.

