В федеральный «Список памяти» погибших медработников при пандемии коронавируса включили врача-рентгенолога Новосибирской областной больницы — Нелю Щеглову. Она умерла в госпитале для больных Covid-19 — похороны прошли 14 мая.
«Список памяти» был создан в России в начале мая. В него вносятся данные врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.
— Многие журналисты просят рассказать о списке — кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег. Если хотите рассказать, расскажите о них, свяжитесь с больницами, где они работали, поговорите с коллегами. Только, пожалуйста, не беспокойте близких — им, наверное, сейчас не до этого, — говорится на сайте проекта.
Сейчас в списке 255 человек, и Неля Щеглова стала одной из них.
Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нели Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует. Текст жалобы вы можете посмотреть здесь.