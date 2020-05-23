В Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи — эту информацию корреспонденту НГС подтвердила её руководитель.



— Да, к сожалению, это так, — сообщила главный врач скорой помощи Ирина Большакова. — Она была очень хорошей женщиной.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что женщина умерла недавно, но не смог назвать точную дату. По его данным, у диспетчера остался ребёнок.

— Я подтверждаю, что умерла наша коллега. У неё был коронавирус. Для нас это настоящая трагедия, поэтому я не хочу как-то это подробно комментировать, — рассказал корреспонденту НГС председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев. — В статистике по смертности мы ее тоже почему-то не увидели.

