В Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи — эту информацию корреспонденту НГС подтвердила её руководитель.
— Да, к сожалению, это так, — сообщила главный врач скорой помощи Ирина Большакова. — Она была очень хорошей женщиной.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что женщина умерла недавно, но не смог назвать точную дату. По его данным, у диспетчера остался ребёнок.
— Я подтверждаю, что умерла наша коллега. У неё был коронавирус. Для нас это настоящая трагедия, поэтому я не хочу как-то это подробно комментировать, — рассказал корреспонденту НГС председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев. — В статистике по смертности мы ее тоже почему-то не увидели.
В последних сводках оперштаба по смертности от коронавируса сейчас нет женщины 38 лет.
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14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.
В конце апреля фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска. Мы поговорили с ним в прямом эфире нашего Instagram. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе: о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Расшифровку самых интересных моментов разговора можно посмотреть здесь, также мы опубликовали ответ от регионального Минздрава на его жалобу.
Статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требований федерального Роспотребнадзора — об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
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