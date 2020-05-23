23 мая суббота
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня От коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой

Все новости

Все новости
Несмотря на пандемию коронавируса, горожане не готовы отказаться от веселья

Несмотря на пандемию коронавируса, горожане не готовы отказаться от веселья

Новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города в пятницу — люди веселились на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная».

Отдыхающие попали на видео одного из сотрудников ресторанов Дениса Иванова, который шёл мимо. Оно тут же разошлось в Instagram.

— Видео снято вчера вечером нашим сотрудником. Он шел мимо и снял пятничное новосибирское гулянье. То, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно. Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам, — рассказал корреспонденту НГС Артур Ганагин, представитель ресторанов Дениса Иванова. — Хочется напомнить, что наше предприятие «Чашка-кофе» было вообще оштрафовано за нарушения значительно меньшие.

Один из новосибирцев отметил на видео аккаунты в «Инстаграме» губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он задал им вопрос: «К чему этот фарс с закрытием ресторанов?» Ответов от них он не получил (скриншоты имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Ганагин добавил, что сейчас очень сложно объяснить сотрудникам, почему они не могут работать.

— Я принимал участие в конференции Минэкономразвития на этой неделе, где рестораторам было предложено выйти с обратной связью о коррекции норм, предложенных Роспотребнадзором. Я этот вопрос поднимал на встрече и просил обратить внимание, что сейчас именно профессиональные игроки оказались в ситуации абсолютного запрета, а всякая уличная торговля, магазины, которые начинают срочно готовить шаурму, хот-доги, продавать баночное пиво, — всё это работает, но санитарные нормы там не соблюдаются. Если мы уж обращаем внимание на санитарные нормы, а именно к этому сейчас призывают власти, то на них нужно обращать внимание повсеместно, — отметил Ганагин.

Он рассказал, что ресторанная группа уже несколько раз обращалась в правительство региона с просьбой разрешить им работать на летних верандах — но такое решение пока не принято.

В конце апреля Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Людмилу Дмитриеву, управляющую кофейней «Чашка кофе» на Ленина, 12, за посетителей на летней веранде.

Заведения общественного питания в Новосибирске закрыты практически два месяца — их владельцы терпят колоссальные убытки и просят власть разрешить им работать хотя бы в летнем формате. Кто-то не выдерживает и выставляет на продажу свой бизнес. Особенно много сейчас предложений о продаже киосков с шаурмой, пекарен, кофеен и столовых в бизнес-центрах — одни всерьез планируют распрощаться с этим бизнесом, другие просто прицениваются. Многие бизнесмены стараются скрыть названия заведений и берут фотографии из интернета. Журналист НГС сделала подборку объявлений, в которых можно понять, о какой точке идёт речь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскесамоизоляциянарушение самоизоляции
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (231)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!