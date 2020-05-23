Новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города в пятницу — люди веселились на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная».
Отдыхающие попали на видео одного из сотрудников ресторанов Дениса Иванова, который шёл мимо. Оно тут же разошлось в Instagram.
— Видео снято вчера вечером нашим сотрудником. Он шел мимо и снял пятничное новосибирское гулянье. То, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно. Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам, — рассказал корреспонденту НГС Артур Ганагин, представитель ресторанов Дениса Иванова. — Хочется напомнить, что наше предприятие «Чашка-кофе» было вообще оштрафовано за нарушения значительно меньшие.
Один из новосибирцев отметил на видео аккаунты в «Инстаграме» губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он задал им вопрос: «К чему этот фарс с закрытием ресторанов?» Ответов от них он не получил (скриншоты имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Ганагин добавил, что сейчас очень сложно объяснить сотрудникам, почему они не могут работать.
— Я принимал участие в конференции Минэкономразвития на этой неделе, где рестораторам было предложено выйти с обратной связью о коррекции норм, предложенных Роспотребнадзором. Я этот вопрос поднимал на встрече и просил обратить внимание, что сейчас именно профессиональные игроки оказались в ситуации абсолютного запрета, а всякая уличная торговля, магазины, которые начинают срочно готовить шаурму, хот-доги, продавать баночное пиво, — всё это работает, но санитарные нормы там не соблюдаются. Если мы уж обращаем внимание на санитарные нормы, а именно к этому сейчас призывают власти, то на них нужно обращать внимание повсеместно, — отметил Ганагин.
Он рассказал, что ресторанная группа уже несколько раз обращалась в правительство региона с просьбой разрешить им работать на летних верандах — но такое решение пока не принято.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Людмилу Дмитриеву, управляющую кофейней «Чашка кофе» на Ленина, 12, за посетителей на летней веранде.
Заведения общественного питания в Новосибирске закрыты практически два месяца — их владельцы терпят колоссальные убытки и просят власть разрешить им работать хотя бы в летнем формате. Кто-то не выдерживает и выставляет на продажу свой бизнес. Особенно много сейчас предложений о продаже киосков с шаурмой, пекарен, кофеен и столовых в бизнес-центрах — одни всерьез планируют распрощаться с этим бизнесом, другие просто прицениваются. Многие бизнесмены стараются скрыть названия заведений и берут фотографии из интернета. Журналист НГС сделала подборку объявлений, в которых можно понять, о какой точке идёт речь.