Новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города в пятницу — люди веселились на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная».

Отдыхающие попали на видео одного из сотрудников ресторанов Дениса Иванова, который шёл мимо. Оно тут же разошлось в Instagram.



— Видео снято вчера вечером нашим сотрудником. Он шел мимо и снял пятничное новосибирское гулянье. То, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно. Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам, — рассказал корреспонденту НГС Артур Ганагин, представитель ресторанов Дениса Иванова. — Хочется напомнить, что наше предприятие «Чашка-кофе» было вообще оштрафовано за нарушения значительно меньшие.

