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Внедорожник врезался в КАМАЗ

Внедорожник врезался в КАМАЗ

В Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.

— В 10:30 в Чулымском районе на 1345-м км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель грузового автомобиля «Скания», следовавший из Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Сурф», двигавшимся во встречном направлении, после чего «Тойота» столкнулась с попутным автомобилем КамАЗ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сначала во внедорожник врезалась фура

Сначала во внедорожник врезалась фура

В ДТП погибла 49-летняя пассажирка внедорожника. Его 50-летний водитель получил перелом руки, а 11-летний мальчик-пассажир — ушибы и ссадины.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Если вы стали очевидцем ДТП, знаете его участников или обладаете другой информацией о происшествии, свяжитесь с редакцией через почту news@ngs.ru или WhatsApp по номеру +7 913 713–55–80.

В Чистоозерном районе Новосибирской области сегодня, 23 мая, в 7:40 пьяный водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб, а второй оказался в больнице.

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