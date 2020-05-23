В Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.
— В 10:30 в Чулымском районе на 1345-м км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель грузового автомобиля «Скания», следовавший из Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Сурф», двигавшимся во встречном направлении, после чего «Тойота» столкнулась с попутным автомобилем КамАЗ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ДТП погибла 49-летняя пассажирка внедорожника. Его 50-летний водитель получил перелом руки, а 11-летний мальчик-пассажир — ушибы и ссадины.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
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В Чистоозерном районе Новосибирской области сегодня, 23 мая, в 7:40 пьяный водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб, а второй оказался в больнице.