В Новосибирской области в Чулымском районе на трассе внедорожник въехал под бетономешалку после того, как в него врезалась фура.



— В 10:30 в Чулымском районе на 1345-м км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель грузового автомобиля «Скания», следовавший из Новосибирска в сторону Омска, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Сурф», двигавшимся во встречном направлении, после чего «Тойота» столкнулась с попутным автомобилем КамАЗ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.