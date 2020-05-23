Где именно в регионе была обнаружена мастерская — на канале не уточнили.

В пресс-службе ФСБ по Новосибирской области отказались оперативно прокомментировать информацию об операции. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ведомство.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сказали, что у них нет информации об операции, по сводке она не проходила.



В прошлом году новосибирские полицейские совместно с региональным ФСБ задержали 40-летнего сибиряка, которого подозревают в незаконном обороте оружия — они нашли у него целый склад.