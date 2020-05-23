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Также в посте приводится список обнаруженных и изъятых оружия и боеприпасов

Также в посте приводится список обнаруженных и изъятых оружия и боеприпасов

В телеграм-канале «Силовики» появилась информация о том, что ФСБ нашли в Новосибирской области подпольную мастерскую оружия и боеприпасов.

— Вчера в Новосибирской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении телеграм-канала, которое было опубликовано 22 мая.

Автор: телеграм-канал «Силовики»

Также в посте приводится список обнаруженных и изъятых оружия и боеприпасов.

— В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято: 5 пулеметов, 16 автоматов, 8 пистолетов-пулеметов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомета, 30 ручных гранат, более 3 тыс. патронов различного калибра, — перечисляется в сообщении.

Где именно в регионе была обнаружена мастерская — на канале не уточнили.

В пресс-службе ФСБ по Новосибирской области отказались оперативно прокомментировать информацию об операции. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ведомство.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сказали, что у них нет информации об операции, по сводке она не проходила.

В прошлом году новосибирские полицейские совместно с региональным ФСБ задержали 40-летнего сибиряка, которого подозревают в незаконном обороте оружия — они нашли у него целый склад.

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