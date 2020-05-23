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С начала эпидемии в России провели больше 8,4 млн тестов&nbsp;на коронавирус

С начала эпидемии в России провели больше 8,4 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в России зафиксировано 9434 новых случая коронавируса. 8111 человек выздоровели, 139 скончались, — передает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии диагноз поставлен 335 882 людям, из больниц выписались уже 107 936 человек, 3388 — умерли.

Так выглядит статистика на сегодняшний день

Так выглядит статистика на сегодняшний день

Как сообщает Роспотребнадзор, с начала пандемии в России провели более 8,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 276 тыс. человек.

В мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США, где более 1,6 млн заражений, Россия — на втором, Бразилия, где почти 331 тысяча случаев, занимает третье место.

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