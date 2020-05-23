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У водителя не было прав

У водителя не было прав

В Чистоозерном районе Новосибирской области сегодня, 23 мая, в 7:40 пьяный водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб, а второй оказался в больнице.

— ДТП произошло на 22 км автодороги Чистоозерное — Купино. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир «Жигулей». Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП пострадали два пассажира

В ДТП пострадали два пассажира

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

Вчера ночью в Новосибирской области на станции Инская поезд сбил УАЗ, который выехал на пути — за рулем был пьяный житель Мошково.

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ДТП с погибшимиДТПпьяный водитель
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