В Чистоозерном районе Новосибирской области сегодня, 23 мая, в 7:40 пьяный водитель «Жигулей» вылетел с дороги — один пассажир погиб, а второй оказался в больнице.



— ДТП произошло на 22 км автодороги Чистоозерное — Купино. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир «Жигулей». Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.