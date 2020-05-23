Пробка на 3 километра: новосибирские водители застряли на Северном объезде

На выезде из Новосибирска на Северном объезде сегодня, 23 мая, собралась пробка — там идут дорожные работы.



— Читатели сообщают, что неподалёку от моста через Обь, на правом берегу, организовано реверсивное движение, из-за работ свободной осталась только одна полоса, — рассказали на странице «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Дорожные работы также обозначены на карте 2Gis. Пробка растянулась почти на 3 километра