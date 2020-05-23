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Пробка на 3 километра: новосибирские водители застряли на Северном объезде

На одном из участков дороги организовали реверсивное движение

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На Северном объезде ведутся дорожные работы, поэтому для проезда свободна только одна полоса

На Северном объезде ведутся дорожные работы, поэтому для проезда свободна только одна полоса

На выезде из Новосибирска на Северном объезде сегодня, 23 мая, собралась пробка — там идут дорожные работы.

— Читатели сообщают, что неподалёку от моста через Обь, на правом берегу, организовано реверсивное движение, из-за работ свободной осталась только одна полоса, — рассказали на странице «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Дорожные работы также обозначены на карте 2Gis. Пробка растянулась почти на 3 километра

Дорожные работы обозначены на карте&nbsp;2Gis

Дорожные работы обозначены на карте 2Gis

Вечером в пятницу, 8 мая, жители Новосибирска решили уехать из города на длинные выходные. Из-за этого на Бердском шоссе собралась огромная пробка — она растянулась на 10 километров.

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