В Новосибирской области, по данным оперштаба региона на 11 утра 23 мая, от коронавируса умерло еще 2 человека. Сейчас в регионе зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19.



— Скончались 2 женщины — 70 и 60 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

За последние сутки в регионе подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Новосибирской области — 2043, в том числе 131 ребенок. Выздоровели 882 человека.



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