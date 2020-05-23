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Срочно От коронавируса умерли две женщины

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Сейчас в статистике 27 летальных случаев

Сейчас в статистике 27 летальных случаев

В Новосибирской области, по данным оперштаба региона на 11 утра 23 мая, от коронавируса умерло еще 2 человека. Сейчас в регионе зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19.

— Скончались 2 женщины — 70 и 60 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

За последние сутки в регионе подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Новосибирской области — 2043, в том числе 131 ребенок. Выздоровели 882 человека.

Если вы знали лично умерших пациенток — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требований федерального Роспотребнадзора — об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

8 мая в госпитале скончался Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В больнице Алексей Романович лежал в одном отделении с женой Галиной Евсеевой — её выписали из больницы в день смерти мужа. В справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана вирусная инфекция, вызванная COVID-19. Почему родственники считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице, вы узнаете в нашем материале.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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