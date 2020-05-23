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На военном полигоне в Кольцово регулярно проходят учения и международные конкурсы

На военном полигоне в Кольцово регулярно проходят учения и международные конкурсы

Под Новосибирском в Кольцово на военном полигоне затопило танкодром — спасателям пришлось откачивать воду четыре часа.

Инцидент произошел вчера, 22 мая, около 13:00.

— Кольцово, военный полигон. Требуется помощь в откачке воды на танкодроме. Помощь оказана. Откачка воды проведена. Откачено 180 куб.м воды, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Воду спасатели откачивали до 17:00. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу ЦВО с просьбой уточнить, причины затопления танкодрома.

Если вы стали очевидцем затопления или обладаете другой информацией о происшествии, свяжитесь с редакцией через почту news@ngs.ru или WhatsApp по номеру 8–913–713–55–80.

В Новосибирске вчера, 23 мая, на улице Индустриальной прорвало трубу — вода около получаса лилась на проезжую часть. Прорыв попал на видео.

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затопилоСпасатели МАСС
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