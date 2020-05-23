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В Новосибирске вчера, 23 мая, на улице Индустриальной прорвало трубу — вода около получаса лилась на проезжую часть. Прорыв попал на видео.

