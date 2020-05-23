Под Новосибирском в Кольцово на военном полигоне затопило танкодром — спасателям пришлось откачивать воду четыре часа.
Инцидент произошел вчера, 22 мая, около 13:00.
— Кольцово, военный полигон. Требуется помощь в откачке воды на танкодроме. Помощь оказана. Откачка воды проведена. Откачено 180 куб.м воды, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Воду спасатели откачивали до 17:00. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу ЦВО с просьбой уточнить, причины затопления танкодрома.
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В Новосибирске вчера, 23 мая, на улице Индустриальной прорвало трубу — вода около получаса лилась на проезжую часть. Прорыв попал на видео.