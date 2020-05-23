Всего в Новосибирской области сделано 92 113 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2526 жителей региона, для 15 335 человек меднаблюдение окончено



По соцсетям несколько дней расходился приказ, который якобы изданный ГКУ НСО «Центром по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». В документе говорилось об изменениях в приказ «О масочном режиме», который дополняется списком адресов, где якобы по информации регионального Роспотребнадзора живут зараженные коронавирусом новосибирцы. Документ оказался очередным фейком.



COVID-19 не только принес массу проблем сам по себе. Жительница Новосибирска Лара Кинслер попала в больницу с одним переломом, к которому добавились ещё два и подтверждённый коронавирус. Такие истории полезно прочитать любому, кто считает, что у него в жизни есть какие-то проблемы.



Вчера в прямом эфире нашего Instagram (запись видеоэфира смотрите тут) министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный инфекционист Лариса Позднякова рассказали, как Новосибирская область борется с коронавирусом. Вы можете посмотреть 9 самых интересных и важных тезисов.

