За прошедшие сутки зафиксировано 491 обращение с ОРВИ — 32 пациента госпитализированы.



Что ещё почитать о коронавирусе

9 самых интересных и важных тезисов из разговора журналист НГС в прямом эфире с министром здравоохранения региона Константином Хальзовым и главным инфекционистом НСО Ларисой Поздняковой.



Кто ещё в Новосибирске, кроме медиков, будет получать стимулирующие выплаты — рассказываем здесь.

История сибирячки, которая почти месяц находится в больнице, в которую попала с небольшой температурой и неприятными ощущениями в области лёгких. Первый её анализ на коронавирус был отрицательный, а третий — положительный.



Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

