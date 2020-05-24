Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области — за сутки выявлен 81.
— 9 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2 человека. Одному мужчине было 39 лет, второму — 61 год. Всего в регионе заболевших — 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 — скончались, — сообщил оперштаб.
В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ — 22 пациента. В детскую больницу № 3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтверждённым диагнозом.
— Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма, — добавили в оперштабе.
Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки зафиксировано 491 обращение с ОРВИ — 32 пациента госпитализированы.
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Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.