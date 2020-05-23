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Как живёт Новосибирск, в котором почти две тысячи заражений коронавирусом — онлайн

Рассказываем, что происходит в городе (не только про коронавирус)

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Вылечилось около 800 человек в регионе

Вылечилось около 800 человек в регионе

Здравствуйте, дорогие читатели! Второй месяц самоизоляции практически подходит к концу. Мы продолжаем следить, как развиваются события в Новосибирске — сколько человек заболели, а сколько выздоровели, какие решения принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня с вами на связи — обозреватель НГС Мария Тищенко. Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845-55-78, на почту m.a.tishenko@yandex.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Вчера президент России Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса осенью. Как вы считаете, когда и почему может пойти вторая волна? Пишите в комментариях.

Мария Тищенко

Как вы думаете, продлят ли изоляцию после 31 мая в Новосибирской области

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    коронавирускоронавирус в Новосибирске
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