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В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ — 16 пациентов

В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ — 16 пациентов

В пятницу, 22 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 79 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе выявлен 1960 пациент с COVID-19, из которых 826 человек выздоровели, а 25 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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