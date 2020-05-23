В пятницу, 22 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 79 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе выявлен 1960 пациент с COVID-19, из которых 826 человек выздоровели, а 25 — скончались.



Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.



НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

