Пока ученые ищут вакцину от коронавируса, некоторые ее уже «нашли» — в Сети стало появляться всё больше статей о том, как защищают от новой инфекции прививки от других болезней. Одна из лидеров — вакцина против клещевого энцефалита, которую обычно как раз ставят к летнему сезону. Можно ли убить двух зайцев разом с помощью всего одной прививки? Разбираемся вместе с вирусологом.
— Любой иммунобиологический препарат, независимо от того, против чего он направлен — клещевого энцефалита, гриппа, пневмококковой инфекции, повышает неспецифический иммунитет у человека. Поэтому да, на этом фоне, возможно, организм будет иначе реагировать на вероятное инфицирование и встречу с новым коронавирусом, — допускает ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика
Но она же объясняет: точно сказать, что вакцина обезопасит человека, не может никто. Во-первых, таких исследований не проводилось. Во-вторых, каждая вакцина обладает узкой направленностью против конкретного возбудителя. И наконец, делать прививку сейчас просто опасно, потому что человек уже сейчас может находиться в так называемом двухнедельном инкубационном периоде. Поэтому результат может быть обратный.
— К сожалению, мы не знаем, есть ли четкая связь между реакцией организма на коронавирус и вакцинацией от клещевого энцефалита, — объясняет Алимбарова.
Еще одна вакцина, которую заподозрили в эффективности против коронавируса, — БЦЖ, прививка от туберкулеза, которую делают детям. Это еще удобней — не нужно бежать в больницу и делать укол, иммунитет, получается, уже в нас! Версия появилась в том числе как объяснение того, что в России не так много тяжелых и летальных случаев, как в других странах: ведь у нас прививка БЦЖ обязательна, в отличие от многих других стран.
Однако исследование это предположение не подтвердило. Исследование провели израильские ученые — в стране всеобщая иммунизация вакциной БЦЖ действовала до 1982 года, поэтому им удалось сравнить течение болезни у привитых и непривитых пациентов. Ученые отметили, что хотя вакцина и оказывает неспецифическое благоприятное воздействие на адаптивный иммунитет, однако не смогли прийти к выводу о связи между статусом БЦЖ и тяжестью заболевания.
— Данное исследование не подтверждает идею о том, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте оказывает защитное действие против COVID-19 во взрослом возрасте, — заключили эксперты.
Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Александр Румянцев объяснил, откуда могли взяться странные теории защиты от вируса.
— Эти выдумки связаны с тем, что эти прививки вызывают выраженный иммунный ответ. Сам по себе вирус приводит в действие несколько механизмов. Он вызывает воспаление, нарушение свертывания и то, что называется «цитокиновый шторм» — не соответствующую действию вируса тяжелую иммунологическую реакцию. И вот люди обсуждают вопрос о том, могут ли другие вакцины отвлечь внимание иммунной системы от этого вируса. Ответ: нет, не могут, — объяснил доктор.
Так что пока нам всем всё еще остается надеяться на маски, врачей и ученых, которые рассчитывают подготовить вакцину от нового коронавируса к концу этого года.