В Заельцовском районе Новосибирска пропал подросток — 21 мая 17-летняя Анастасия Руднева вышла из дома и пропала. Сейчас её разыскивают семья, полиция и волонтеры.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, девушка собиралась встретиться с отцом, ранее из дома она никогда не убегала:



— Девочка должна была поехать в гости к папе, он проживает отдельно — это была плановая поездка. Выйдя из дома, до папы она не доехала. Пока что мы пытаемся найти в социальных сетях контакты её друзей и подруг. Узнать, нет ли у них какой-нибудь информации о планах девушки. Каких-либо свидетельств на данный момент нет.