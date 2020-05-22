В Заельцовском районе Новосибирска пропал подросток — 21 мая 17-летняя Анастасия Руднева вышла из дома и пропала. Сейчас её разыскивают семья, полиция и волонтеры.
По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, девушка собиралась встретиться с отцом, ранее из дома она никогда не убегала:
— Девочка должна была поехать в гости к папе, он проживает отдельно — это была плановая поездка. Выйдя из дома, до папы она не доехала. Пока что мы пытаемся найти в социальных сетях контакты её друзей и подруг. Узнать, нет ли у них какой-нибудь информации о планах девушки. Каких-либо свидетельств на данный момент нет.
Отряд «Лиза Алерт» просит помощи в распространении информации о пропавшем подростке. Рост Насти — 161 сантиметр, телосложение худощавое, у неё серо-зеленые глаза и темно-русые волосы ниже плеч. Девушка была одета в темно-синюю джинсовку, белую рубашку с синим рисунком с коротким рукавом, темно-синие джинсы, чёрные туфли на шнуровке и темно-синюю маску с мелким рисунком. Также волонтёры отмечают, что сейчас Анастасия не носит чёлку, а на лбу у неё есть след от ожога.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112.
В конце апреля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске возобновили активные поиски пропавшего известного учёного Геннадия Кулакова — его не могут найти несколько месяцев. 88-летний сотрудник Института горного дела 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой. О нём до сих пор ничего не известно.