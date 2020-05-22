Недовольный житель Мочище снёс соседский дом. Две семьи с 6 детьми остались без крыши над головой

В Новосибирской области организовано проведение проверки по информации СМИ о сносе соседского дома жителем Мочище. Об этом НГС сообщили вечером, 22 мая, в пресс-службе Следственного комитета.



— Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в дачном поселке Мочище Новосибирского района Новосибирской области мужчина самовольно снес жилище своих соседей, тем самым оставив без крыши над головой две семьи, включая шестерых детей. По словам одной из пострадавших женщин, мужчина давно намеревался снести муниципальный дом, который, якобы, стоит на его участке незаконно. Каким образом удалось оформить документы — не известно. Из сюжета следует, что мужчина неоднократно угрожал своим соседям, а потом перешел от угроз к делу и незаконно снес их жилище. При этом, он до сих пор остается безнаказанным, — рассказали в ведомстве.