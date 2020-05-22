Путин не исключил вторую волну коронавируса в России

Владимир Путин сегодня призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса. Президент, проводя совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, подчеркнул, что такое развитие событий допускают специалисты.

— Повторяю еще раз, вы же сами мне говорили, что возможна вторая волна. Это и по данным ВОЗ. Осенью текущего года, где-то конец октября — ноябрь — начало декабря. Вы, конечно, посмотрите внимательно, что нам нужно и сколько нужно коек, оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Резерв у нас точно должен быть. Прошу отнестись к этому самым серьезным образом, — заявил президент.