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Путин не исключил вторую волну коронавируса в России

Президент призвал Минздрав не расслабляться и готовиться

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Президент провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в&nbsp;Российской Федерации&nbsp;

Президент провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации 

Владимир Путин сегодня призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса. Президент, проводя совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, подчеркнул, что такое развитие событий допускают специалисты.

— Повторяю еще раз, вы же сами мне говорили, что возможна вторая волна. Это и по данным ВОЗ. Осенью текущего года, где-то конец октября — ноябрь — начало декабря. Вы, конечно, посмотрите внимательно, что нам нужно и сколько нужно коек, оборудованных ИВЛ, кислородом и так далее. Резерв у нас точно должен быть. Прошу отнестись к этому самым серьезным образом, — заявил президент.

По последним данным, Россия наконец-то вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вице-премьер Татьяна Голикова также подчеркнула, что оперштаб ожидает, что пик смертности от коронавируса придется на май.

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коронавирусВладимир Путин
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