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Мальчика сбили в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

Мальчика сбили в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

Сегодня, 22 мая, в Кировском районе Новосибирска водитель «Лады-Калины» сбил 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В 16:10 водитель 1948 года рождения на автомобиле Lada Kalina у дома 1 по улице Сержанта Коротаева в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 13 лет. С различными травмами он доставлен в больницу, травмы сейчас уточняем, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД. Сотрудники ведомства обратились с просьбой к водителям в связи с пандемией:

— Дети находятся на домашнем обучении, не ходят в школу. Чаще всего они во второй половине дня находятся на улице. Будьте предельно внимательны, снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам.

В воскресенье, 17 мая, нетрезвый водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии под Новосибирском.

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