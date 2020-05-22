Сегодня, 22 мая, в Кировском районе Новосибирска водитель «Лады-Калины» сбил 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— В 16:10 водитель 1948 года рождения на автомобиле Lada Kalina у дома 1 по улице Сержанта Коротаева в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 13 лет. С различными травмами он доставлен в больницу, травмы сейчас уточняем, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГИБДД. Сотрудники ведомства обратились с просьбой к водителям в связи с пандемией: