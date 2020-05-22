Правительство Новосибирской области опубликовало новое постановление о выплатах медицинским и социальным работникам за работу с коронавирусом.
О чем документ
Согласно документу, с 15 апреля по 15 июня стимулирующие выплаты будут получать работники организаций социального обслуживания, которые работали с лицами, имеющими коронавирус, и с теми, у кого на него было подозрение.
Постановление предусматривает выплаты и в случае выявления инфекции, и в случае невыявления.
Публикуем документ и его приложения — изучайте.
Приложения к постановлению
В первом приложении указывается объем выплат в случае выявления коронавируса.
Врачи в этих случаях могут рассчитывать на выплату в 75 тысяч рублей, фельдшеры, медицинские дезинфекторы, лаборанты, медсестры и другой средний медицинский персонал, социальные работники получат 43 тысячи 750 рублей, младшему медперсоналу выплатят 25 тысяч рублей, а техническому — 18 тысяч 750 рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета.
Если выявления не будет, то выплаты будут меньше. Например, врачи получат 50 тысяч рублей, средний медперсонал и социальные работники — 31 тысячу 250 рублей, младшему медперсоналу выплатят 18 тысяч 750 рублей, техперсоналу — 12 тысяч 500 рублей. Большую часть средств также выделят из федерального бюджета.
Какие выплаты за работу с коронавирусом еще есть в регионе
Ранее Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщало, что работники медучреждений могут рассчитывать на стимулирующие выплаты в соответствии с двумя постановлениями Правительства.
Однако в регионе произошло несколько скандалов, связанных с тем, что сотрудники не получали те деньги, на которые рассчитывали. Так, фельдшеры и водители скорой помощи из Ордынского района недовольны тем, что выплаты за работу с коронавирусными больными им будут считать по часам и минутам. Об этом они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. А водитель скорой помощи из Искитимской центральной городской больницы получил надбавку за работу, связанную с COVID-19, которая составила 250 рублей.
Прежде Минздрав уже неоднократно разъяснял принцип, по которому выплачиваются доплаты медработникам. Также мы публиковали его ответы на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали небольшие суммы.
НГС отправил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, как будут рассчитываться суммы новых выплат.
Напомним, что неделю назад губернатор Новосибирской области подписал постановление, в котором перечислены те организации, работа которых временно приостановлена или ограничена. В правительстве объяснили, что значит этот документ.