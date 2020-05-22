Однако в регионе произошло несколько скандалов, связанных с тем, что сотрудники не получали те деньги, на которые рассчитывали. Так, фельдшеры и водители скорой помощи из Ордынского района недовольны тем, что выплаты за работу с коронавирусными больными им будут считать по часам и минутам. Об этом они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. А водитель скорой помощи из Искитимской центральной городской больницы получил надбавку за работу, связанную с COVID-19, которая составила 250 рублей.

Прежде Минздрав уже неоднократно разъяснял принцип, по которому выплачиваются доплаты медработникам. Также мы публиковали его ответы на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали небольшие суммы.



НГС отправил запрос в пресс-службу правительства, чтобы уточнить, как будут рассчитываться суммы новых выплат.

Напомним, что неделю назад губернатор Новосибирской области подписал постановление, в котором перечислены те организации, работа которых временно приостановлена или ограничена. В правительстве объяснили, что значит этот документ.

