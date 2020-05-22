Пик смертности от коронавируса в России будет в мае — Голикова

По словам главы оперштаба ситуация со смертностью от коронавируса в России никогда не скрывалась, однако все официальные данные по причинам смертности за апрель власти получат 29 мая — как это предусмотрено федеральным планом статистических работ.

— При этом хочу отметить, что, в отличие от других стран, в России во всех 100% случаев оформляется медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России имеет сплошной характер. При установлении причин смертности мы учитываем все требования ВОЗ, — добавила Голикова.

Статистика смертности в России не раз вызывала вопросы и даже открытые обвинения в том, что данные некорректны. Такие подозрения возникали на основании графиков, сравнивающих ситуацию в России и в других странах, где официальных смертей от коронавирусной инфекции гораздо больше, хотя заболеваемость в них, наоборот, выше. По последним данным, за весь период в стране из-за коронавируса умерли 3249 человек.