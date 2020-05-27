Покажи последнее фото в своем телефоне: 20 странных кадров от сибиряков

Думаете, что в Новосибирске больше никто не соблюдает самоизоляцию? Одни устраивают вечеринки на 300 человек в центре города, другие вовсю загорают на пляжах... Но мы нашли тех, кто продолжает соблюдать самоизоляцию и при этом не скучает. Подписчики нашей группы во «ВКонтакте» поделились последними фотографиями в своем телефоне (надеемся, ничего секретного там нет). Давайте вместе посмотрим, что интересного хранят в своих галереях горожане!