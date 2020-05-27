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Покажи последнее фото в своем телефоне: 20 странных кадров от сибиряков

Читатели НГС показали, что хранится в памяти их смартфонов. Хотите посмотреть вместе с нами?

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До коронавирусных времен люди весной много гуляли и отдыхали на летниках. А что теперь?

До коронавирусных времен люди весной много гуляли и отдыхали на летниках. А что теперь?

Думаете, что в Новосибирске больше никто не соблюдает самоизоляцию? Одни устраивают вечеринки на 300 человек в центре города, другие вовсю загорают на пляжах... Но мы нашли тех, кто продолжает соблюдать самоизоляцию и при этом не скучает. Подписчики нашей группы во «ВКонтакте» поделились последними фотографиями в своем телефоне (надеемся, ничего секретного там нет). Давайте вместе посмотрим, что интересного хранят в своих галереях горожане!

Анна Латыпова только что довязала такую вот красоту!

Анна Латыпова только что довязала такую вот красоту!

Алексей Афанасьев застал кота в очень задумчивом положении

Алексей Афанасьев застал кота в очень задумчивом положении

Алексей Малиновский явно ценит архитектуру заброшек

Алексей Малиновский явно ценит архитектуру заброшек

А как вам такой СССР?

А как вам такой СССР?

Просто фото окрошечки от Георгия. Надеемся, что все сыты!&nbsp;

Просто фото окрошечки от Георгия. Надеемся, что все сыты! 

Вадим работает в программе Автокад. Стальные у вас нервы, Вадим

Вадим работает в программе Автокад. Стальные у вас нервы, Вадим

Евгений Викторов делится фотографией питомцев

Евгений Викторов делится фотографией питомцев

А Ася Высоцкая дорисовала очередную картину, творит на самоизоляции

А Ася Высоцкая дорисовала очередную картину, творит на самоизоляции

Кого-то работа преследует и на самоизоляции (наверное, это хорошо)

Кого-то работа преследует и на самоизоляции (наверное, это хорошо)

Оксана Елкова делится свежепошитыми костюмами для котов. Рукодельница!

Оксана Елкова делится свежепошитыми костюмами для котов. Рукодельница!

Вера Хохлова прислала фотографию носков. Без лишних слов. Интересно, зачем она их сфотографировала?

Вера Хохлова прислала фотографию носков. Без лишних слов. Интересно, зачем она их сфотографировала?

Светлана Катышева поделилась с нами такой вот красотой!

Светлана Катышева поделилась с нами такой вот красотой!

А Сергей Тарасов прислал уж больно необычную фотографию. Интересный выбор!

А Сергей Тарасов прислал уж больно необычную фотографию. Интересный выбор!

Сибирячка Татьяна делится нарядными мелочами

Сибирячка Татьяна делится нарядными мелочами

Артем Степанян занимается творчеством с детьми

Артем Степанян занимается творчеством с детьми

Ирина Онищенко делится с миром красотой своей орхидеи!

Ирина Онищенко делится с миром красотой своей орхидеи!

Кажется, Илья не на самоизоляции. Но работа превыше всего

Кажется, Илья не на самоизоляции. Но работа превыше всего

Юлия Кузенкова делится фотографией улиточки. Просто остановитесь и посмотрите на улиточку!

Юлия Кузенкова делится фотографией улиточки. Просто остановитесь и посмотрите на улиточку!

«Всё довольно предсказуемо», — комментирует Евгений Ярощук

«Всё довольно предсказуемо», — комментирует Евгений Ярощук

А наш СММ-редактор фотографировал апельсиновую кока-колу (Ян, не порть желудок химией!)

А наш СММ-редактор фотографировал апельсиновую кока-колу (Ян, не порть желудок химией!)

А чем бы вы еще хотели поделиться с горожанами? Есть идеи? Пишите в комментариях — обсудим вместе!

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