В Новосибирске на продажу выставили участок с заброшенным общественным туалетом в центре Михайловской набережной на Большевистской, 10.
Об этом на своей странице в Facebook написал владелец агентства по коммерческой и элитной недвижимости Nazarov & Partners Александр Назаров.
Участок находится напротив стройки проекта «Инские холмы» на Большевистской и в 80 м от планируемого пешеходного моста через улицу. Его площадь — 9 соток, площадь здания — 160 кв. м, в 15 м от него есть водопровод. Стоимость варианта оценили в 22 миллиона рублей, но Назаров указал, что владелец готов рассмотреть встречные предложения.
Продажу участка и здания прокомментировала на своей странице вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, здание заброшено с начала 2000-х. Предыдущего владельца признали умершим, а наследники в 2017 году продали участок. По устной непроверенной информации, сообщает Терешкова, участок продали либо ООО «Круг», которое построило колесо обозрения на набережной, либо лично учредителю этой компании Роману Казаку.
— Новые владельцы обращались в департамент строительства и архитектуры за согласованием на строительство трехэтажного кафе, но не получили разрешения (требовалось отклонение от предельных параметров). Таким образом, объект стал не интересен владельцу, и он выставил его на продажу, — написала Терешкова.
Александр Назаров подтвердил, что участок с заброшенным зданием действительно принадлежит компании «Круг». Но о том, что она обращалась за разрешением на строительство трехэтажного кафе, ему ничего не известно.
— У меня нет информации, что он получил отказ, но есть информация, что мысли были развить это место, там как раз просится что-то небольшое, с общественными делами, для города там что-то можно сделать. Я знаю, что велись переговоры, чтобы сделать там галерею, — отметил Назаров.
Кроме того, на участке можно сделать подземную парковку, потому что к нему подходит дорога, ведущая к въезду машин в парк.
В 2017 году мэрия планировала изъять участок для муниципальных нужд: по проекту межевания территории он находился в зоне строительства автодороги.
Это не единственный участок, который был выделен из общей территории парка: рядом со зданием музея Новосибирска больше 11 тысяч кв. м еще недавно были предназначены для строительства гостиницы. Сегодня, по данным «Контур.Фокус», он изъят, а в публичной кадастровой карте значится как территория общего пользования.