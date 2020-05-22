В Новосибирске на продажу выставили участок с заброшенным общественным туалетом в центре Михайловской набережной на Большевистской, 10.



Об этом на своей странице в Facebook написал владелец агентства по коммерческой и элитной недвижимости Nazarov & Partners Александр Назаров.

Участок находится напротив стройки проекта «Инские холмы» на Большевистской и в 80 м от планируемого пешеходного моста через улицу. Его площадь — 9 соток, площадь здания — 160 кв. м, в 15 м от него есть водопровод. Стоимость варианта оценили в 22 миллиона рублей, но Назаров указал, что владелец готов рассмотреть встречные предложения.

