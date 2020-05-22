— Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 49 703 683, 93 рублей, — говорится в аукционной документации.



О закупке рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



— Мы, не дожидаясь федеральных денег, на областные средства начинаем приступать к реконструкции. На всю реконструкцию будут выделены федеральные, областные и городские средства, — рассказала вице-мэр.



Электронный аукцион проведут 1 июня. Подрядчик должен выполнить работы до 20 декабря этого года.



В прошлом ноябре руководитель театр Сергей Афанасьев написал заявление об уходе с поста худрука НГДТ. Он объяснил своё решение тем, что недоволен тем помещением, в котором работает театр. Он отозвал свое заявление после того, как городские и региональные власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ.