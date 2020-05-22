Мэрия Новосибирска начала искать подрядчика на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» для Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева.
Аукционную документацию разместили на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» Новосибирска, организатором — департамент строительства и архитектуры мэрии. Подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земельные, свайные работы, обустроить фундаменты и основания, возвести несущие и ограждающие конструкции.
— Начальная (максимальная) цена муниципального контракта — 49 703 683, 93 рублей, — говорится в аукционной документации.
О закупке рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Мы, не дожидаясь федеральных денег, на областные средства начинаем приступать к реконструкции. На всю реконструкцию будут выделены федеральные, областные и городские средства, — рассказала вице-мэр.
Электронный аукцион проведут 1 июня. Подрядчик должен выполнить работы до 20 декабря этого года.
В прошлом ноябре руководитель театр Сергей Афанасьев написал заявление об уходе с поста худрука НГДТ. Он объяснил своё решение тем, что недоволен тем помещением, в котором работает театр. Он отозвал свое заявление после того, как городские и региональные власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ.