Правительство Новосибирской области объяснило, из-за каких выявленных нарушений Новосибирский дом ветеранов получил штраф на 75 тысяч рублей.
Власти ответили на запрос корреспондента НГС:
— Отсутствие специалиста по медицинскому массажу и физиотерапии; отсутствие в ряде кабинетов медицинского оборудования (глюкометр — экспресс-анализатор портативный, весы с ростомером, пикфлоуметр, оксиметр пульсовой); нарушения в заполнении арматурных карт учета выдачи имущества в пользование, выдачи и списания вещей; несоответствие требованиям доступности расположения зала для занятий лечебной физкультурой для маломобильных граждан, — перечислили в правительстве все нарушения, которые выявили специалисты Росздравнадзора.
Часть из них, как уточнили в пресс-службе, учреждение уже устранило.
— Решение суда не связано с увольнением руководителя стационарного учреждения и жалобами волонтеров на нарушения прав пожилых людей, — добавили в правительстве.
Напомним, об административном наказании в отношении социального учреждения стало известно в понедельник, 18 мая. Решение о штрафе вынес Заельцовский районный суд.
За несколько месяцев до этого волонтёры заявляли о нарушении условий проживания постояльцев в Новосибирском доме ветеранов, после этого в учреждении начались проверки Министерством труда, прокуратурой, Роспотребнадзором и Росздравнадзором.
Тогда же министерство расторгло трудовой договор с бывшим директором учреждения.