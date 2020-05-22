Часть из них, как уточнили в пресс-службе, учреждение уже устранило.



— Решение суда не связано с увольнением руководителя стационарного учреждения и жалобами волонтеров на нарушения прав пожилых людей, — добавили в правительстве.



Напомним, об административном наказании в отношении социального учреждения стало известно в понедельник, 18 мая. Решение о штрафе вынес Заельцовский районный суд.



За несколько месяцев до этого волонтёры заявляли о нарушении условий проживания постояльцев в Новосибирском доме ветеранов, после этого в учреждении начались проверки Министерством труда, прокуратурой, Роспотребнадзором и Росздравнадзором.



Тогда же министерство расторгло трудовой договор с бывшим директором учреждения.

