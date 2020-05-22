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Учреждение на улице Жуковского получило в начале недели штраф на 75 тысяч рублей. В правительстве объяснили, какие нарушения там были обнаружены

Учреждение на улице Жуковского получило в начале недели штраф на 75 тысяч рублей. В правительстве объяснили, какие нарушения там были обнаружены

Правительство Новосибирской области объяснило, из-за каких выявленных нарушений Новосибирский дом ветеранов получил штраф на 75 тысяч рублей.

Власти ответили на запрос корреспондента НГС:

— Отсутствие специалиста по медицинскому массажу и физиотерапии; отсутствие в ряде кабинетов медицинского оборудования (глюкометр — экспресс-анализатор портативный, весы с ростомером, пикфлоуметр, оксиметр пульсовой); нарушения в заполнении арматурных карт учета выдачи имущества в пользование, выдачи и списания вещей; несоответствие требованиям доступности расположения зала для занятий лечебной физкультурой для маломобильных граждан, — перечислили в правительстве все нарушения, которые выявили специалисты Росздравнадзора.

Часть из них, как уточнили в пресс-службе, учреждение уже устранило.

— Решение суда не связано с увольнением руководителя стационарного учреждения и жалобами волонтеров на нарушения прав пожилых людей, — добавили в правительстве.

Напомним, об административном наказании в отношении социального учреждения стало известно в понедельник, 18 мая. Решение о штрафе вынес Заельцовский районный суд.

За несколько месяцев до этого волонтёры заявляли о нарушении условий проживания постояльцев в Новосибирском доме ветеранов, после этого в учреждении начались проверки Министерством труда, прокуратурой, Роспотребнадзором и Росздравнадзором.

Тогда же министерство расторгло трудовой договор с бывшим директором учреждения.

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