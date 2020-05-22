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Под Новосибирском пожарных заставили косить траву маникюрными ножницами — они сняли это на видео

В МЧС сообщили, что сейчас проводят проверку по факту видеозаписи, слитой в соцсети

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Пожарные стригли траву обычными ножницами, вместо того чтобы косить косой

Пожарные стригли траву обычными ножницами, вместо того чтобы косить косой

Сотрудники пожарно-спасательной части № 57 Каргатского района Новосибирской области записали видео, как они «косят» траву маникюрными ножницами. Через некоторое время видеозапись появилась в соцсетях.

— Сегодня у нас была поставлена задача — уборка закрепленной территории от травы, — говорит на видео пожарный, который находится за кадром. — Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала: «Маникюрными ножницами». Комендант сходил купил их специально, и ребята приступили к покосу травы.

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Все три минуты, что длится видео, пожарные на самом деле стригут траву и одуванчики маленькими ножницами. Потом к ним присоединяется и сам автор ролика.

Начальник части Валерий Зайцев рассказал корреспонденту НГС, что на самом деле в части есть необходимые для покоса травы инструменты и уборка уже ведется, а видео — это попытка сотрудников сострить.

— Вчера я сам был на месте сразу после того, как видео появилось в социальных сетях, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — В части есть коса типа литовки, но, видимо, она не понравилась пожарным, они хотели более новый инструмент, поэтому устроили такой демарш. Сразу после этого случая и публикации видео мы назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о мерах по отношению к сотрудникам части.

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пожарныеКаргатский районножницыПожарная безопасность
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