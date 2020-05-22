Под Новосибирском пожарных заставили косить траву маникюрными ножницами — они сняли это на видео

Все три минуты, что длится видео, пожарные на самом деле стригут траву и одуванчики маленькими ножницами. Потом к ним присоединяется и сам автор ролика.



Начальник части Валерий Зайцев рассказал корреспонденту НГС, что на самом деле в части есть необходимые для покоса травы инструменты и уборка уже ведется, а видео — это попытка сотрудников сострить.