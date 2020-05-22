Под Новосибирском пожарных заставили косить траву маникюрными ножницами — они сняли это на видео

Сотрудники пожарно-спасательной части № 57 Каргатского района Новосибирской области записали видео, как они «косят» траву маникюрными ножницами. Через некоторое время видеозапись появилась в соцсетях.
— Сегодня у нас была поставлена задача — уборка закрепленной территории от травы, — говорит на видео пожарный, который находится за кадром. — Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала: «Маникюрными ножницами». Комендант сходил купил их специально, и ребята приступили к покосу травы.
АСТ-54
Все три минуты, что длится видео, пожарные на самом деле стригут траву и одуванчики маленькими ножницами. Потом к ним присоединяется и сам автор ролика.
Начальник части Валерий Зайцев рассказал корреспонденту НГС, что на самом деле в части есть необходимые для покоса травы инструменты и уборка уже ведется, а видео — это попытка сотрудников сострить.
— Вчера я сам был на месте сразу после того, как видео появилось в социальных сетях, — рассказал руководитель пресс-службы