Уходила сотня, а возвращались десять: история сибиряка, выжившего в кровопролитных боях Курской дуги

NGS.RU продолжает публиковать цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы ищем не парадные портретные снимки с фронта, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». Там уже есть много интересных кадров. Сегодня мы расскажем о герое, которого сослуживцы прозвали «Бессмертным» — в 18 лет он прошел самые кровопролитные сражения, получил ранение и вернулся в родную деревню.
На фотографии Мидхат Файзуллин, а рядом его друг Гизятдин Морозов. Это фото сделано 19 февраля 1943 года, сразу после него друзья отправились в самые горячие точки.
— 18 лет исполнилось и забрали и сразу в мясорубку на Курскую битву. Он был комиссован с ранением, когда были окончательные бои. Уже столкнулись танки, пехота, наши прорывали кольцо. И дед рассказывал разные истории. У него прозвище было — «Бессмертный», потому что на протяжении месяца каждый раз, когда они выходили в бой, собиралась бригада из 100 человек (их смертниками назвали), и они выходили все, а возвращались человек 10, и он в этой десятке всегда возвращался, — рассказал внук героя Максим Дмитриев.
Мидхат Файзуллин был очень сильным воином, но признавался, что в то кошмарное время солдаты много пили.
— Он говорил: «Пока не выпьешь — в бой страшно идти. Всё взрывается, всё в огне, танки, снаряды». Потом он получил осколочное ранение, госпитализирован. У него не смогли вынуть из груди осколки, потому что они были рядом с сердцем. И он с ними всю жизнь жил. Они перемещались, и скорее всего они его и добили. После войны дедушка работал учителем русского языка, хотя и был татарином, а позже стал директором школы, добавил внук героя.
Мидхат Файзуллин получил медали «За Отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта» и два Ордена Отечественной войны 2-й и 3-й степеней.
Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 913 713–55–80 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.
В социальной сети уже есть несколько кадров из «Фронтового инстаграма». Первым героем рубрики в Новосибирске на сайте стал ветеран Павел Полищук. Сейчас ему 93 года, и он живёт в Первомайском районе, а тогда, в день, когда был сделан памятный снимок, Павлу было всего 19 лет. На следующий день после окончания Великой Отечественной войны его отправили снова на фронт — воевать с японцами.
Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.
Александр Константинович Дырхеев хотел стать мотоциклистом, но в итоге служил на фронте связистом. В Чехии он встретил День Победы. Но на этом служба для него не закончилась — впереди у бойца был год войны с бандеровцами.
На прошлой неделе мы рассказывали об Иване Малаховиче Громове, о герое, который всю войну служил авиамехаником — благодаря ему пилоты не боялись отправляться в тыл врага. После Победы он случайно встретился с родным братом, который также прошел всю войну.