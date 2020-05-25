Уходила сотня, а возвращались десять: история сибиряка, выжившего в кровопролитных боях Курской дуги

На фотографии Мидхат Файзуллин, а рядом его друг Гизятдин Морозов. Это фото сделано 19 февраля 1943 года, сразу после него друзья отправились в самые горячие точки.

— 18 лет исполнилось и забрали и сразу в мясорубку на Курскую битву. Он был комиссован с ранением, когда были окончательные бои. Уже столкнулись танки, пехота, наши прорывали кольцо. И дед рассказывал разные истории. У него прозвище было — «Бессмертный», потому что на протяжении месяца каждый раз, когда они выходили в бой, собиралась бригада из 100 человек (их смертниками назвали), и они выходили все, а возвращались человек 10, и он в этой десятке всегда возвращался, — рассказал внук героя Максим Дмитриев.

Мидхат Файзуллин был очень сильным воином, но признавался, что в то кошмарное время солдаты много пили.

— Он говорил: «Пока не выпьешь — в бой страшно идти. Всё взрывается, всё в огне, танки, снаряды». Потом он получил осколочное ранение, госпитализирован. У него не смогли вынуть из груди осколки, потому что они были рядом с сердцем. И он с ними всю жизнь жил. Они перемещались, и скорее всего они его и добили. После войны дедушка работал учителем русского языка, хотя и был татарином, а позже стал директором школы, добавил внук героя.