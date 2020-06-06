«Врачам сложно и страшно»: история людей, которые дарят дорогущие респираторы больницам

Заболеваемость не снижается



А потом со всех сторон на нас посыпалась информация об обычных поликлиниках, врачи которых должны посещать пациентов с симптомами ОРВИ и людей, контактировавших с ковид-положительными пациентами. Со слов сотрудников больниц, в некоторых учреждениях есть по 100 и более зараженных медиков. Что мы видим сейчас? Рапорты говорят, что заболеваемость снижается. Но это же не так. У нас снижается количество тестирований, очень долгий срок проверки результатов тестов, много отказов от тестирования.

Я не знаю, есть ли сейчас «чистые» от ковида больницы, потому что то количество зараженных медиков, которое нам известно, ужасает. При этом «обычные» больницы не закупали СИЗ в необходимых количествах, если смотреть по госзакупкам. Они попросту не знают, где сейчас искать эти изделия. Да, мы им поставляем немедицинские изделия. Но в Новосибирске тысячи врачей, которых нужно обеспечивать. И это очень сложно делать силами обычных жителей.

Динамика сборов упала после того, как снизили режим самоизоляции. Люди хотят верить в хорошее, они устали от этой ситуации с вирусом. К сожалению, могу сказать, что вирус не утихает. Мы пробовали обращаться к бизнесу, но я понимаю, что им сейчас совсем трудно. У нас есть надежные поставщики, контакты главврачей, пробуем заручиться поддержкой бизнеса: всё-таки пандемия — это наше общее дело.