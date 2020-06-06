«Врачам сложно и страшно»: история людей, которые дарят дорогущие респираторы больницам

На этой неделе у нас вышел важный текст о том, как на защиту врачей тратят миллионы рублей, а некоторые всё равно остаются беззащитны. В статье мы поговорили в том числе и с активистами, которые организовали сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Подробнее об этом, а также о том, почему больницы недовольны волонтерскими поставками респираторов, а главврачи запрещают подчиненным принимать помощь от общественников, мы поговорили с Натальей Одеговой, основателем компании 1day1step.ru. Публикуем её авторскую колонку. Далее от первого лица.
Эта идея пришла моему старому другу Евгению Кашменскому. В самом начале эпидемии его знакомая, которая работает в скорой, рассказала историю о том, как бригада без средств защиты приехала к пациенту (он вернулся из Европы), а потом оказалось, что он ковид-положительный. Следующая инфекционная бригада поехала на повторный вызов в полном обмундировании. Понятно, что это бред! К этому времени первая бригада скорой уже поехала к сердечникам, успела поконтактировать с другими людьми...
«Вот так сотрудники скорой оказались разносчиками заразы»
Забегая вперед, хочу сказать, что в больницах мы видели многое: очень обеспокоенного заведующего подстанцией, видели заведующего реанимацией — просто смертельно уставшего человека, видели медсестру из ковидной больницы, которая поделилась тем, что на 118 больных у них всего три медсестры. Видно, что врачи сейчас на передовой. Им действительно сложно и страшно.
Снизили количество заболевших медиков
Женя решил на свои деньги закупить средства защиты для скорой — в первую очередь для медицинской станции Советского района (Академгородок и Кольцово) — и предложил друзьям присоединиться к этой инициативе. Я подключилась, и мы вместе начали вести широкую кампанию. Нашим главным ориентиром были, конечно, бригады скорой помощи, потому что они чаще других сталкиваются с этой инфекцией.
Евгений связался с главврачом одной из станций, нашел у него понимание, нам сказали о необходимом количестве СИЗ. Мы активно начали всё это собирать, стали откликаться и другие новосибирцы. Несмотря на то, что крупные новосибирские паблики отказались публиковать наши призывы помочь медикам, люди узнавали по своим каналам о сборе. Мы обеспечили СИЗ большое количество скорых. До того, как мы включились в эту деятельность, было 5% заболевших медиков от всего количества протестированного медперсонала (35 из 700). За последние две недели, которые скорые ездят в поставленных нами респираторах, были всего лишь единичные случаи заражения. Нам это известно со слов самих сотрудников скорых.
Следующий этап — мы обратились к больницам, которые официально есть в списке учреждений, принимающих ковидных больных. Мы начали налаживать и искать контакты. И тогда поняли, что ковидные больницы хорошо обеспечены СИЗ по сравнению с другими больницами. То есть они закупали и респираторы, и костюмы инфекциониста. Да, они не идеальны — у некоторых респираторов обрываются завязки, они не прилегают плотно к лицу, но всё же они есть.
Заболеваемость не снижается
А потом со всех сторон на нас посыпалась информация об обычных поликлиниках, врачи которых должны посещать пациентов с симптомами ОРВИ и людей, контактировавших с ковид-положительными пациентами. Со слов сотрудников больниц, в некоторых учреждениях есть по 100 и более зараженных медиков. Что мы видим сейчас? Рапорты говорят, что заболеваемость снижается. Но это же не так. У нас снижается количество тестирований, очень долгий срок проверки результатов тестов, много отказов от тестирования.
Я не знаю, есть ли сейчас «чистые» от ковида больницы, потому что то количество зараженных медиков, которое нам известно, ужасает. При этом «обычные» больницы не закупали СИЗ в необходимых количествах, если смотреть по госзакупкам. Они попросту не знают, где сейчас искать эти изделия. Да, мы им поставляем немедицинские изделия. Но в Новосибирске тысячи врачей, которых нужно обеспечивать. И это очень сложно делать силами обычных жителей.
Динамика сборов упала после того, как снизили режим самоизоляции. Люди хотят верить в хорошее, они устали от этой ситуации с вирусом. К сожалению, могу сказать, что вирус не утихает. Мы пробовали обращаться к бизнесу, но я понимаю, что им сейчас совсем трудно. У нас есть надежные поставщики, контакты главврачей, пробуем заручиться поддержкой бизнеса: всё-таки пандемия — это наше общее дело.
Как реагируют медики?
Реакция медиков абсолютно разная. Были медучреждения, которым ничего из СИЗ изначально вообще не досталось. Они были вынуждены закупать швейные нитки, чтобы медсестры сами строчили маски, которые ни от чего не защищают. Они готовы сотрудничать, очень рады нашим подаркам, всегда на связи. Но мы столкнулись и с другой стороной. Некоторые больницы, куда мы доставили респираторы, говорят, что эти СИЗ нельзя дезинфицировать, хотя это респираторы FFP3, а их можно дезинфицировать в автоклаве. Но нет. Они говорят, что, вот, придет прокуратура, увидит, что респираторы используют не один раз, и больницу накажут. Теперь общественникам и вовсе запрещают лезть к больницам. Официально главврачи должны говорить, что все СИЗ у них есть. Но однако есть больницы, которые ставят защиту врачей выше абсурдных требований. Посмотрите на скрин диалога.
В таком случае мы делаем выбор в сторону учреждений, которым эта помощь нужнее. В первую очередь сотрудничаем с больницами в тяжелых ситуациях, они понимают, что всё это нужно расходовать очень экономно.
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