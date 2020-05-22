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В Дзержинском районе прорвало трубу: вода залила проезжую часть

По наблюдениям очевидцев, воду перекрыли примерно через полчаса после случившегося

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Води лилась прямо под колёса машин

Води лилась прямо под колёса машин

В Новосибирске на улице Индустриальной прорвало трубу — вода около получаса лилась на проезжую часть.

Авария случилась между домами № 3 и 4.

Об этом сообщил читатель НГС. По его словам, вода начала литься на дорогу примерно в 13:30, но поток перекрыли около 14:07.

Вода начала заливать улицу примерно в 13:30

Сейчас дорога немного подтоплена. НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» за комментарием. Также мы отправили запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить, кому принадлежат трубы.

Так выглядит дорога после того, как воду перекрыли

Так выглядит дорога после того, как воду перекрыли

Мы публиковали график отключения горячей воды в Новосибирске. Испытания теплосетей продлятся до 19 июля.

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