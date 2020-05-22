В Дзержинском районе прорвало трубу: вода залила проезжую часть

В Новосибирске на улице Индустриальной прорвало трубу — вода около получаса лилась на проезжую часть.
Авария случилась между домами № 3 и 4.
Об этом сообщил читатель НГС. По его словам, вода начала литься на дорогу примерно в 13:30, но поток перекрыли около 14:07.
Сейчас дорога немного подтоплена. НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» за комментарием. Также мы отправили запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить, кому принадлежат трубы.
Мы публиковали график отключения горячей воды в Новосибирске. Испытания теплосетей продлятся до 19 июля.