По соцсетям второй день расходится приказ, который якобы издан ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». В документе говорится об изменениях в приказ «О масочном режиме», который дополняется списком адресов, где якобы по информации регионального Роспотребнадзора живут зараженные коронавирусом новосибирцы. Документ оказался очередным фейком.
— Данная информация не соответствует действительности — «документ» является фейком, — ответили на запрос НГС в оперативном штабе Новосибирской области по противодействию коронавирусу.
В конце марта по родительским чатам в новосибирских мессенджерах распространилась информация о ежедневных рейдах полиции в торговых центрах, школах и магазинам — якобы сотрудники ищут подростков и детей. Эта информация также оказалась фейком.
В начале апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, связанные с эпидемией коронавируса. Теперь за фейки будут наказывать даже частных лиц. Если распространение ложной информации повлечет по неосторожности вред здоровью человека, то автору фейка будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Или даже лишение свободы на срок до трех лет. Если же в результате человек погиб — штраф будет до 2 миллионов рублей, а срок — до пяти лет.