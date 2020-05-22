По соцсетям второй день расходится приказ, который якобы издан ГКУ НСО «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». В документе говорится об изменениях в приказ «О масочном режиме», который дополняется списком адресов, где якобы по информации регионального Роспотребнадзора живут зараженные коронавирусом новосибирцы. Документ оказался очередным фейком.

— Данная информация не соответствует действительности — «документ» является фейком, — ответили на запрос НГС в оперативном штабе Новосибирской области по противодействию коронавирусу.