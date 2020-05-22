На водителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством». Ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



В середине апреля на станции Искитим электропоезд сбил человека, который находился на железнодорожных путях.

