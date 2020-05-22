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УАЗ пьяный житель Мошково угнал, чтобы покататься

УАЗ пьяный житель Мошково угнал, чтобы покататься

В Новосибирской области на станции Инская поезд сбил УАЗ, который выехал на пути.

— Около 3:45 на перегоне станций Сокур — Жеребцово водитель машины выехал на участок железнодорожного пути, необорудованный автомобильным переездом. Машинист, предотвращая происшествие, применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. В результате столкновения никто из граждан, управляющих транспортным средством, не пострадал, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО

За рулем автомобиля был пьяный 18-летний житель Мошково.

— Прибывшие сотрудники транспортной полиции установили, что водитель во время рабочей смены на ремонтной станции угнал автомобиль, чтобы покататься по поселку. Управляя транспортным средством, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — добавили в ведомстве.

Молодой человек угнал УАЗ, чтобы покататься по посёлку

Молодой человек угнал УАЗ, чтобы покататься по посёлку

На водителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством». Ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В середине апреля на станции Искитим электропоезд сбил человека, который находился на железнодорожных путях.

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ДТПсбил поезд
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