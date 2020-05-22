В Новосибирске готовятся перепрофилировать обсерватор «Обские зори» в медицинский резервный госпиталь.
Обсерватор работает с 1 апреля, всего в нём 120 койко-мест, за время работы он принял 206 человек.
— В качестве обсерватор он работал до последнего времени, далее — как медицинский обсерватор. К нам практически перестали поступать люди, приезжающие из других стран и регионов. Теперь поступают люди, которые не могут, находясь в Новосибирске, обеспечить для себя адекватные условия самоизоляции. Это люди, которые живут в общежитиях, коммунальных квартирах, те, у кого в семьях есть пожилые или дети, и они не могут самоизолироваться, — пояснила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева на часе прессы с мэром Анатолием Локтем.
Планируется, что в ближайшее время обсерватор вновь сменит профиль, и сюда начнут поступать пациенты с бессимптомными и лёгкими формами течения заболевания из других медицинских учреждений.
— Мы сейчас готовимся переоснастить наше учреждение с тем, чтобы обеспечить разделение потока таких пациентов, — добавила Ольга Незамаева. — «Обские зори» отличаются как качеством помещений, так и качеством технологий. У нас есть медицинские лицензии на оказание доврачебной помощи, реабилитации, физиотерапии и так далее. В большом количестве в штате присутствуют врачи, медсестры и санитарки, которые имеют высшее и среднее медицинское образование.
Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что решение по «Обским зорям» пока не принято, а основные вопросы по комплектации госпиталя медицинским персоналом лягут на министерство здравоохранения региона:
— Я ставлю задачу плотно сотрудничать с министерством в этом отношении. Мы находимся в том положении, когда нет границ, где чьи полномочия. Мы должны объединять усилия.
В начале апреля НГС рассказывал истории новосибирцев, прилетевших из других стран и попавших в обсерваторы. Многие из них жаловались на условия содержания — на отсутствие воды и средств гигиены, еду и невозможность перемещаться по территории.