Планируется, что в ближайшее время обсерватор вновь сменит профиль, и сюда начнут поступать пациенты с бессимптомными и лёгкими формами течения заболевания из других медицинских учреждений.



— Мы сейчас готовимся переоснастить наше учреждение с тем, чтобы обеспечить разделение потока таких пациентов, — добавила Ольга Незамаева. — «Обские зори» отличаются как качеством помещений, так и качеством технологий. У нас есть медицинские лицензии на оказание доврачебной помощи, реабилитации, физиотерапии и так далее. В большом количестве в штате присутствуют врачи, медсестры и санитарки, которые имеют высшее и среднее медицинское образование.



Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что решение по «Обским зорям» пока не принято, а основные вопросы по комплектации госпиталя медицинским персоналом лягут на министерство здравоохранения региона:



— Я ставлю задачу плотно сотрудничать с министерством в этом отношении. Мы находимся в том положении, когда нет границ, где чьи полномочия. Мы должны объединять усилия.

