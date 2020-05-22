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Откровенно о коронавирусе: 9 фактов, как Новосибирск борется с инфекцией

Могут ли заболевшие лечиться дома? Когда мы поборем эту заразу коронавирусную? И далеко ли до плато?

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Жалобы по доплатам медработникам региональный Минздрав готов решать в индивидуальном порядке

Жалобы по доплатам медработникам региональный Минздрав готов решать в индивидуальном порядке

Как Новосибирская область борется с коронавирусом — рассказали в прямом эфире нашего Instagram (запись видеоэфира смотрите тут) министр здравоохранения региона Константин Хальзов и главный инфекционист Лариса Позднякова. Полную расшифровку разговора мы опубликуем позже на сайте. Сейчас рассказываем 9 самых интересных и важных тезисов.

  • В Новосибирске почти на 100% заняты койки в инфекционных госпиталях — больнице №11 и больнице №25. Это произошло из-за того, что медучреждения работают как распределительные центры. Всех пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию сначала везут в эти две больницы. И только после отрицательного теста на коронавирус переводят в другие учреждения. Сейчас в Новосибирской области не планируют увеличивать количество инфекционных госпиталей.
  • В регионе рассматривается вопрос, чтобы наблюдать на дому пациентов, у которых коронавирус протекает бессимптомно. Но сейчас такое решение пока не принято.
  • Главный инфекционист региона опровергла информацию о том, что результаты тестов на коронавирус теряются. Иногда возникают задержки, но они связаны с тем, что отрицательный результат выдается сразу, а сомнительные и положительные мазки передаются в референсную лабораторию Роспотребнадзора.
  • Стопроцентного тестирования жителей Новосибирской области на коронавирус не будет — по мнению специалистов, делать такое огромное количество тестов всем подряд неэффективно и непоказательно. Повсеместного тестирования на антитела также не будет.
  • В больницах, где выявляется персонал с коронавирусом, точечно закрывают на обработку отделения или другие помещения. Например, роддом № 1 закрывался за последний месяц на три дня несколько раз.
  • Коронавирус как причина смерти ставится только в том случае, если именно вирус привел к летальному исходу. Если человек умер от развития тяжелых хронических заболеваний, то именно они ставятся на первое место в причине смерти.
  • Проблем с медицинскими кадрами в борьбе с коронавирусом в Новосибирской области нет. Жалобы по доплатам за работу с ковидной инфекцией Минздрав готов решать в индивидуальном порядке.
  • По данным главного инфекциониста региона, Новосибирская область близка к постепенному снижению заболеваемости. Мы очень ждем выхода на плато.
  • От коронавирусной инфекции нет специфической профилактики. Жителям необходимо использовать маски, медицинские перчатки, следить за состоянием своего здоровья, не забывать о дезинфекции, хорошо спать и питаться, беречь себя и близких.

На этой неделе региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Все ответы вы найдете здесь.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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коронавирус в НовосибирскеМинздрав Новосибирской областиКонстантин ХальзовЛариса Позднякова
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