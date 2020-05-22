За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 79 заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 22 мая, во время прямого эфира в Instagram НГС рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— 1960 зарегистрировано, 826 выписаны, — рассказал министр.

Накануне, 21 мая, число заболевших составляло 1881 человек. Константин Хальзов добавил, что о выходе на плато в нашем регионе можно будет говорить тогда, когда число заразившихся начнет снижаться.

НГС следит за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-трансляции.