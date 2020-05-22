Путин наградил четверых новосибирцев — изучаем, кого и за что

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Салиной Елене Артёмовне — доктору биологических наук, профессору, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН».

Елена Артёмовна в 1981 году окончила МГУ по специальности «биология». В 1990-м защитила кандидатскую диссертацию, в 2006-м — докторскую. В 2009 году ей присвоено звание профессора по специальности «генетика».

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты Российской Федерации» присвоено Тямину Николаю Андреевичу — директору муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района.

Николай Андреевич работает директором соцзащиты в Ленинском районе с 1994 года. Входит в Совет депутатов Новосибирска, является председателем комиссии по социальной политике и образованию.