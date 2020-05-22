Поздно вечером в четверг, 21 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение воды в 175 домах.

Как сообщает портал «Мой Новосибирск», в 22:30 произошло повреждение водовода по адресу улица 7-й Трикотажный переулок, 8. В результате без воды остались дома на улицах Геофизическая, Суркова, Национальная и Доватора.

Вернуться вода в дома, попавшие под отключения, должна в 9:30 утра пятницы, 22 мая.