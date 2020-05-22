Рассказываем и показываем, как новосибирцы проводят день перед выходными. Онлайн-хроника

Немного о погоде: утро в Новосибирске облачное, но солнце пробивается сквозь облака и есть вероятность, что днем оно засияет в полную силу. Сегодня в городе будет не жарко — днем столбик термометра покажет 21–23 градуса, а ночь температура опустится до 12–14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер со скоростью 4–9 м/с с порывами до 17 м/с, ночью — с порывами до 14 м/с.
Всем доброе утро! С вами Вероника Барашкова, и сегодня я буду вести онлайн-трансляцию о том, как проходит пятница в Новосибирске.
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