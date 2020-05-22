Рассказываем и показываем, как новосибирцы проводят день перед выходными. Онлайн-хроника

Наконец-то последний рабочий день — пятница! Еще немного — и отдых. Официально в Новосибирске еще действует режим самоизоляции, однако на практике этого не видно — жизнь города почти вернулась в прежнее русло: люди ходят на работу, по делам и просто гуляют по улицам. Сегодня мы снова пообщаемся с горожанами и узнаем, как изменилась их жизнь за последние пару месяцев, а также будем делиться самыми интересным новостями пятничного Новосибирска.



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