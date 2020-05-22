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Рассказываем и показываем, как новосибирцы проводят день перед выходными. Онлайн-хроника

Делимся историями горожанам и самыми интересным новостями пятничного Новосибирска

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Жизнь города почти вернулась в прежнее русло: люди ходят на работу, по делам и просто гуляют по улицам

Жизнь города почти вернулась в прежнее русло: люди ходят на работу, по делам и просто гуляют по улицам

Наконец-то последний рабочий день — пятница! Еще немного — и отдых. Официально в Новосибирске еще действует режим самоизоляции, однако на практике этого не видно — жизнь города почти вернулась в прежнее русло: люди ходят на работу, по делам и просто гуляют по улицам. Сегодня мы снова пообщаемся с горожанами и узнаем, как изменилась их жизнь за последние пару месяцев, а также будем делиться самыми интересным новостями пятничного Новосибирска.

Вам тоже есть, что рассказать и показать нам и всему городу? Вы сделали красивый кадр или стали свидетелем необычного события? Тогда вы можете стать соавтором нашей онлайн-хроники. Присылайте свои новости, фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Вероника Барашкова

Немного о погоде: утро в Новосибирске облачное, но солнце пробивается сквозь облака и есть вероятность, что днем оно засияет в полную силу. Сегодня в городе будет не жарко — днем столбик термометра покажет 21–23 градуса, а ночь температура опустится до 12–14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер со скоростью 4–9 м/с с порывами до 17 м/с, ночью — с порывами до 14 м/с.

Вероника Барашкова

Всем доброе утро! С вами Вероника Барашкова, и сегодня я буду вести онлайн-трансляцию о том, как проходит пятница в Новосибирске.

Если вам есть, чем поделиться с нами, может быть, вы сделали необычное фото или узнали интересную новость, то пишите нам в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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