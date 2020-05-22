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Тема дня Умерли ещё два новосибирца

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Койки в инфекционных госпиталях города заполнены почти на 100%

Койки в инфекционных госпиталях города заполнены почти на 100%

В четверг, 21 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 76 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе выявлен 1881 пациент с Covid-19, из которых 773 человека выздоровели, а 25 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • В начале мая в Адыгее на похоронах коронавирусом заразились 155 человек. Глава района, где это произошло, подал в отставку.
  • Иногда самоизоляция способствует творчеству. Так, житель Новосибирска снял дома видео в технике стоп-моушн, вдохновившись клипом израильского музыканта Орена Лави.
  • Собрали самые интересные ответы новосибирцев, которые честно рассказали, как на их здоровье (и лишнем весе) отразилась самоизоляция.
  • В инфекционных госпиталях Новосибирска почти не осталось мест. Министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил, в чем причина.
  • Сотрудники Ордынской скорой помощи записали обращение к президенту. Они недовольны тем, что выплаты за работу с коронавирусными больными им будут считать по часам и минутам.
  • Не так давно наш журналист Ксения Лысенко прошла тест на антитела к коронавирусу. Сегодня пришли результаты.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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