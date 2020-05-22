В четверг, 21 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 76 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе выявлен 1881 пациент с Covid-19, из которых 773 человека выздоровели, а 25 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
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