В Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило скоро доставят самца дальневосточного леопарда. Животное отправят, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.
— В скором времени мы ожидаем поступления дальневосточного леопарда из Московского зоопарка. Леопард, которого мы ждем, очень важен с точки зрения генетического разнообразия. Его отец — самец по имени Николай, первый за последние 60 лет дальневосточный леопард, перемещенный из леса в зоопарк. Он был годовалым котенком, когда его нашли российские пограничники. У него была сильно повреждена лапа, и даже после успешного лечения его нельзя было вернуть в природу, — сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка.
Дальневосточные леопарды — самый редкий подвид леопардов. Сейчас эти животные находятся на грани вымирания. В дикой природе сохранилось всего несколько десятков особей. В России дальневосточные леопарды стабильно размножаются в заповеднике «Кедровая Падь», в зоопарках Москвы и Новосибирска.
Недавно в нашем зоопарке родились маленькие лосята, оленята и козлята.