Дальневосточные леопарды — самый редкий подвид леопардов. Сейчас эти животные находятся на грани вымирания. В дикой природе сохранилось всего несколько десятков особей. В России дальневосточные леопарды стабильно размножаются в заповеднике «Кедровая Падь», в зоопарках Москвы и Новосибирска.

Недавно в нашем зоопарке родились маленькие лосята, оленята и козлята.