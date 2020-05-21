У главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Специальным рейсом Кадыров прилетел в Москву для прохождения лечения. Официального комментария пока нет.



По данным телеграм-канала Baza, первые симптомы появились несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда состояние Кадырова стало ухудшаться, его доставили на лечение из Грозного в Москву.

Напомним, в больнице с COVID-19 сейчас находится официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее коронавирусом переболели премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его зам Дмитрий Волков, а также глава Минобрнауки Валерий Фальков.

