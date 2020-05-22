Компания Renault представила для России обновленную версию кроссовера Kaptur. В начальном исполнении автомобиль подорожал всего на 20 тысяч рублей до 1 020 000 рублей, но заказать пока можно лишь особую версию минимум за 1 440 000 рублей.
Внешне автомобиль практически не изменился. Отличить новинку от дорестайлинговой версии можно лишь по колесным дискам и радиаторной решетке, на которой появились хромированные элементы. Также добавлены новый синий цвет кузова и дополнительная серебристая окраска крыши.
Как вам новый Renault Kaptur?
В салоне, на первый взгляд, изменений тоже нет, но на самом деле интерьер сильно переработали. Пластик в верхней части передней панели стал мягче, поменялись рулевое колесо, центральная консоль и сиденья, а также добавились новые материалы отделки. Кроме того, была улучшена эргономика. Например, кнопки обогрева сидений теперь расположены на центральной консоли, а не в боковой части подушек кресел.
— Мы учли все пожелания владельцев автомобилей первого поколения: в результате Renault Kaptur сделал огромный шаг вперед во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности, — рассказали в пресс-службе Renault.
Рулевая колонка теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету, а на смену гидравлическому усилителю руля пришел электрический. Среди опций появились подогрев задних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, система контроля слепых зон, четыре камеры кругового обзора, два USB-разъема сзади и атмосферная подсветка салона.
В дорогих комплектациях добавлен новый экран мультимедийной системы на 8 дюймов. Поддерживаются протоколы Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс.Авто», за звук отвечает аудиосистема Bose.
Серьезные изменения затронули и моторную гамму. На смену старому атмосфернику объемом 2 литра (143 л. с.), который сочетался с четырехступенчатым «автоматом», пришел новый 1,3-литровый (150 л. с.) турбодвигатель — такой же, как у кросс-купе Renault Arkana. Он разрабатывался совместно с концерном Daimler и, по словам представителей Renault, уже показал себя как довольно надежный агрегат. По крайней мере, за год продаж «Арканы» ни один клиент не обращался с поломками.
Мотор сочетается с вариатором Jatco с семью виртуальными передачами. Он на 20% экономичнее ушедшего 2,0-литрового варианта и при этом делает автомобиль более динамичным. Производитель уверяет, что в обслуживании новый двигатель будет не дороже атмосферника.
Минимальная цена нового Kaptur составляет 1 020 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (114 л. с.), который остался без изменений, механической коробкой передач и передним приводом. Бесключевой доступ, литые колесные диски и регулировка руля по вылету есть уже в начальной комплектации.
Но заказать такой автомобиль пока нельзя. На текущий момент в онлайн-шоуруме представлена лишь лимитированная версия Edition One со 150-сильным турбомотором. Она оснащена всеми возможными опциями и стоит 1 440 000 рублей за модификацию с передним приводом. За полный привод придется доплатить еще 75 тысяч рублей.
Прайс-лист на все исполнения нового Kaptur опубликуют ближе к началу продаж, который намечен на вторую половину июня. Пока у дилеров можно найти дорестайлинговый кроссовер, в том числе более доступные экземпляры 2019 года выпуска. Все доступные варианты смотрите на «Авто.ру».
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