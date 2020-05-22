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Снаружи отличить новинку от предшественника сложно, но на самом деле изменений много

Снаружи отличить новинку от предшественника сложно, но на самом деле изменений много

Компания Renault представила для России обновленную версию кроссовера Kaptur. В начальном исполнении автомобиль подорожал всего на 20 тысяч рублей до 1 020 000 рублей, но заказать пока можно лишь особую версию минимум за 1 440 000 рублей.

Внешне автомобиль практически не изменился. Отличить новинку от дорестайлинговой версии можно лишь по колесным дискам и радиаторной решетке, на которой появились хромированные элементы. Также добавлены новый синий цвет кузова и дополнительная серебристая окраска крыши.

Как вам новый Renault Kaptur?

    В салоне, на первый взгляд, изменений тоже нет, но на самом деле интерьер сильно переработали. Пластик в верхней части передней панели стал мягче, поменялись рулевое колесо, центральная консоль и сиденья, а также добавились новые материалы отделки. Кроме того, была улучшена эргономика. Например, кнопки обогрева сидений теперь расположены на центральной консоли, а не в боковой части подушек кресел.

    — Мы учли все пожелания владельцев автомобилей первого поколения: в результате Renault Kaptur сделал огромный шаг вперед во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности, — рассказали в пресс-службе Renault.

    Рулевая колонка теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету, а на смену гидравлическому усилителю руля пришел электрический. Среди опций появились подогрев задних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, система контроля слепых зон, четыре камеры кругового обзора, два USB-разъема сзади и атмосферная подсветка салона.

    Расположение многих кнопок стало более логичным

    Расположение многих кнопок стало более логичным

    В дорогих комплектациях добавлен новый экран мультимедийной системы на 8 дюймов. Поддерживаются протоколы Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс.Авто», за звук отвечает аудиосистема Bose.

    Серьезные изменения затронули и моторную гамму. На смену старому атмосфернику объемом 2 литра (143 л. с.), который сочетался с четырехступенчатым «автоматом», пришел новый 1,3-литровый (150 л. с.) турбодвигатель — такой же, как у кросс-купе Renault Arkana. Он разрабатывался совместно с концерном Daimler и, по словам представителей Renault, уже показал себя как довольно надежный агрегат. По крайней мере, за год продаж «Арканы» ни один клиент не обращался с поломками.

    Мотор сочетается с вариатором Jatco с семью виртуальными передачами. Он на 20% экономичнее ушедшего 2,0-литрового варианта и при этом делает автомобиль более динамичным. Производитель уверяет, что в обслуживании новый двигатель будет не дороже атмосферника.

    Минимальная цена нового Kaptur составляет 1 020 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 1,6-литровым мотором (114 л. с.), который остался без изменений, механической коробкой передач и передним приводом. Бесключевой доступ, литые колесные диски и регулировка руля по вылету есть уже в начальной комплектации.

    Renault Kaptur получил доработанную платформу, как у кросс-купе Renault Arkana

    Renault Kaptur получил доработанную платформу, как у кросс-купе Renault Arkana

    Но заказать такой автомобиль пока нельзя. На текущий момент в онлайн-шоуруме представлена лишь лимитированная версия Edition One со 150-сильным турбомотором. Она оснащена всеми возможными опциями и стоит 1 440 000 рублей за модификацию с передним приводом. За полный привод придется доплатить еще 75 тысяч рублей.

    Прайс-лист на все исполнения нового Kaptur опубликуют ближе к началу продаж, который намечен на вторую половину июня. Пока у дилеров можно найти дорестайлинговый кроссовер, в том числе более доступные экземпляры 2019 года выпуска. Все доступные варианты смотрите на «Авто.ру».

    Чуть ранее обновился основной конкурент «Каптюра» — корейский Hyundai Creta.

    Также в продаже появились базовые версии нового SKODA Karoq.

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