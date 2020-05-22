В салоне, на первый взгляд, изменений тоже нет, но на самом деле интерьер сильно переработали. Пластик в верхней части передней панели стал мягче, поменялись рулевое колесо, центральная консоль и сиденья, а также добавились новые материалы отделки. Кроме того, была улучшена эргономика. Например, кнопки обогрева сидений теперь расположены на центральной консоли, а не в боковой части подушек кресел.



— Мы учли все пожелания владельцев автомобилей первого поколения: в результате Renault Kaptur сделал огромный шаг вперед во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности, — рассказали в пресс-службе Renault.



Рулевая колонка теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету, а на смену гидравлическому усилителю руля пришел электрический. Среди опций появились подогрев задних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, система контроля слепых зон, четыре камеры кругового обзора, два USB-разъема сзади и атмосферная подсветка салона.