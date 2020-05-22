В ближайшие два дня в Новосибирске будут небольшие дожди, но 24 мая, в воскресенье, они прекратятся.



Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Сегодня, 22 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный 3–8 м/с, температура ночью составит +11…+13 градусов, днём поднимется до +22…+24 градусов.



23 мая возможны кратковременный дождь и гроза, ветер юго-восточный 3–8 м/с, без порывов, ночью также ожидается температура от +11 до +13 градусов, днём она повысится до +23…+25 градусов.

