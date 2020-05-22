В ближайшие два дня в Новосибирске будут небольшие дожди, но 24 мая, в воскресенье, они прекратятся.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодня, 22 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный 3–8 м/с, температура ночью составит +11…+13 градусов, днём поднимется до +22…+24 градусов.
23 мая возможны кратковременный дождь и гроза, ветер юго-восточный 3–8 м/с, без порывов, ночью также ожидается температура от +11 до +13 градусов, днём она повысится до +23…+25 градусов.
— 24 мая — преимущественно без осадков, ветер слабый 3–8 м/с, температуры ночные +12…+14 градусов, дневные +25…+27 градусов, — сообщили НГС в гидрометцентре.
В начале недели в городе стояла аномальная жара, из-за которой был высок риск природных пожаров. В области действовал и действует режим самоизоляции (хотя прогулки уже разрешены — не больше двух человек или семьями). Корреспонденты НГС в эти дни прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Подробности — в нашем репортаже.