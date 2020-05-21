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Стал известен результат теста на антитела к коронавирусу, который журналист НГС сдала в прямом эфире

Но это ровным счетом ничего не значит: есть как минимум три варианта интерпретации результата

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Для исследования берут кровь из вены. При этом у пациента не должно быть признаков ОРВИ, иначе результаты могут оказаться неточными

Для исследования берут кровь из вены. При этом у пациента не должно быть признаков ОРВИ, иначе результаты могут оказаться неточными

В этот четверг, 21 мая, стали известны итоги тестирования журналиста НГС на антитела к коронавирусу — Ксения Лысенко сдала анализ (кровь из вены) в прямом эфире нашего Instagram. Тест мы проводили 18 мая в медицинском офисе «Инвитро», результаты были готовы в течение трёх дней.

Согласно медицинскому документу, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG в крови обнаружены не были.

С момента взятия крови и получения результатов прошло чуть менее трёх суток

С момента взятия крови и получения результатов прошло чуть менее трёх суток

Как указывается на сайте «Инвитро», результат «отрицательно» можно трактовать по-разному. Это может быть ранний период инфекции, её отсутствие либо выздоровление (болезнь протекала давно).

— Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и так далее, — уточняется на сайте.

Главный врач «Инвитро» Андрей Поздняков объяснил в нашем репортаже, что тестирование на антитела может сказать пациенту о том, перенёс ли он коронавирусную инфекцию, оставшись незамеченным врачами. Наличие антител в крови при этом не гарантирует отсутствие повторного заражения коронавирусом, однако, по словам главврача, позволит ему перенсти инфекцию в более лёгкой форме.

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Коронавирус в Новосибирскетест на антитела
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