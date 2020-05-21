Стал известен результат теста на антитела к коронавирусу, который журналист НГС сдала в прямом эфире

В этот четверг, 21 мая, стали известны итоги тестирования журналиста НГС на антитела к коронавирусу — Ксения Лысенко сдала анализ (кровь из вены) в прямом эфире нашего Instagram. Тест мы проводили 18 мая в медицинском офисе «Инвитро», результаты были готовы в течение трёх дней.



Согласно медицинскому документу, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG в крови обнаружены не были.