Своё видеообращение сотрудники адресовали президенту, задают они вопрос и региональному правительству и минздраву.

Что говорят в региональном Минздраве

Региональный Минздрав уже неоднократно разъяснял принцип, по которому выплачиваются доплаты. Накануне мы публиковали их ответы на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали небольшие суммы.



— Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 перечисляются медикам на основании двух документов — постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и постановления Правительства от 15 мая 2020 года № 678. Их получают медицинские работники стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н. Доплаты в полном размере независимо от количества смен и часов получают врачи, средний и младший медперсонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой, работа которых напрямую связана с оказанием медпомощи больным коронавирусной инфекцией, — объяснили еще 20 мая в региональном Минздраве.