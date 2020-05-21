Фельдшеры и водители скорой помощи из Ордынского района Новосибирской области записали видеообращение к президенту — они недовольны тем, что выплаты за работу с коронавирусными больными им будут считать по часам и минутам.
Видеоролик был опубликован в группе «Ордынская Смп» во «ВКонтакте», откуда его прислали и в нашу редакцию.
Автор: Ордынская Смп
Чем недовольны сотрудники скорой
— У нас нет представителя. Инициаторы обращения — весь наш коллектив. Сегодня у нас состоялось собрание работников СМП с главным врачом и экономистом, на котором нам объяснили принцип начисления. Нам сказали: «Все расчеты производятся так, как было сказано в Министерстве здравоохранения Новосибирской области». В апреле у нас не было выездов к больным с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», поэтому выплаты по постановлению 484 правительства РФ нам не положены. А вот по постановлению 415 правительства РФ мы получим выплаты, но только за фактически отработанное время, а точнее за конкретные часы и минуты, проведенные с больным. У нас нет претензий к нашему руководству, мы понимаем, что как им говорят свыше, так они и делают, — объяснили корреспонденту НГС медики.
Своё видеообращение сотрудники адресовали президенту, задают они вопрос и региональному правительству и минздраву.
Что говорят в региональном Минздраве
Региональный Минздрав уже неоднократно разъяснял принцип, по которому выплачиваются доплаты. Накануне мы публиковали их ответы на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали небольшие суммы.
— Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 перечисляются медикам на основании двух документов — постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и постановления Правительства от 15 мая 2020 года № 678. Их получают медицинские работники стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н. Доплаты в полном размере независимо от количества смен и часов получают врачи, средний и младший медперсонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой, работа которых напрямую связана с оказанием медпомощи больным коронавирусной инфекцией, — объяснили еще 20 мая в региональном Минздраве.
В ведомстве также уточнили, кто получит усеченные выплаты и почему:
— Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19, осуществляются на основании постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время. Это врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях.
Такие выплаты рассчитывают в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности каждого субъекта страны. В Новосибирской области размер доплат, в зависимости от категории медработников, варьируется от 6 557 рублей (20% среднемесячного дохода) до 32 789 рублей (100% среднемесячного дохода).
На обращение сотрудников скорой отреагировал СК
Следственный комитет Новосибирской области организовал доследственную проверку из-за видео:
— 21 мая 2020 года в сети Интернет было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи Ордынского района Новосибирской области, в котором они заявляют о частичной невыплате руководством «Ордынская центральная районная больница» положенных им дополнительных пособий за работу с больными, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в связи с чем были нарушены их права. По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Сейчас следователи будут опрашивать сотрудников Ордынской скорой.
— В ближайшее время для установления всех обстоятельства произошедшего будут опрошены работники «Скорой медицинской помощи», изучена документация, регламентирующая порядок указанных выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.
В Новосибирской области почти в 30 больницах и поликлиниках были выявлены заразившиеся коронавирусом сотрудники — мы нанесли все учреждения на карту.
В эту пятницу, 22 мая, НГС в прямом эфире поговорит с министром здравоохранения региона Константином Хальзовым. В том числе мы затронем и вопрос доплат врачам. Присоединяйтесь к эфиру и вы.