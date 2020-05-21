Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что сейчас заняты практически все койки в инфекционных госпиталях — в больнице №11 и больнице №25.



— На сегодня госпитали заполнены почти 100%. Это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям нисколько не претерпела изменений, и мы рассматриваем их как возможный COVID-19. Поэтому — если есть подозрения со стороны скорой помощи либо со стороны амбулаторного звена — пациентов практически 100% сегодня госпитализируют в два наших сортировочных медицинских центра. Мы сегодня организовываем максимально быстрое тестирование и перевод из инфекционных госпиталей, — объяснил Хальзов.