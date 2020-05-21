Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что сейчас заняты практически все койки в инфекционных госпиталях — в больнице №11 и больнице №25.
— На сегодня госпитали заполнены почти 100%. Это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям нисколько не претерпела изменений, и мы рассматриваем их как возможный COVID-19. Поэтому — если есть подозрения со стороны скорой помощи либо со стороны амбулаторного звена — пациентов практически 100% сегодня госпитализируют в два наших сортировочных медицинских центра. Мы сегодня организовываем максимально быстрое тестирование и перевод из инфекционных госпиталей, — объяснил Хальзов.
Он добавил, что только после получения отрицательного теста на коронавирус пациента переводят в специализированные пульмонологические отделения.
— Сегодня, работая в таком напряженном режиме, могу сказать, что наше решение абсолютно правильное. В работоспособном состоянии находятся 5 больниц скорой помощи. И мы не можем туда госпитализировать пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, так как в случае выявления коронавирусной инфекции мы поставим под угрозу оказание медицинской помощи не только пациентам с острой, неотложной патологией, но и тем, кто получает высокотехнологичную терапию, — добавил Хальзов.
Вчера НГС публиковал материал, в котором пациенты двух инфекционных госпиталей рассказывают об одинаковой проблеме: по их словам, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах.