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Прямой эфир с министром здравоохранения региона. О коронавирусе, доплатах медикам и ситуации в больницах

Константин Хальзов ответит на важные вопросы и расскажет новосибирцам всю правду о ситуации

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С министром здравоохранения региона поговорит Мария Тищенко, медицинский обозреватель НГС

С министром здравоохранения региона поговорит Мария Тищенко, медицинский обозреватель НГС

Дорогие читатели, у нас для вас важное сообщение. Утром в эту пятницу, 22 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым о ситуации с коронавирусом в регионе.

Министр расскажет о доплатах медикам, их работе и охарактеризует ситуацию, происходящую в больницах. Начало в 10:30. Не пропустите!

Если вы хотите задать свой вопрос министру, то напишите его здесь. Мы передадим наиболее важные и интересные.

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с губернатором Андреем Травниковым, общались с фельдшером скорой помощи, жителями разных стран мира и многими другими.

Что ещё почитать о коронавирусе?

Журналист НГС Ксения Лысенко одна из первых в регионе сдала тест на антитела к коронавирусу.

Медики, которые в Новосибирске работают с COVID-19, жалуются в редакцию на то, что недополучили свои выплаты. Минздрав ответил на жалобы врачей.

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Коронавирус в НовосибирскеКонстантин Хальзовпрямой эфирМинздрав Новосибирской области
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