Прямой эфир с министром здравоохранения региона. О коронавирусе, доплатах медикам и ситуации в больницах

Дорогие читатели, у нас для вас важное сообщение. Утром в эту пятницу, 22 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым о ситуации с коронавирусом в регионе.
Министр расскажет о доплатах медикам, их работе и охарактеризует ситуацию, происходящую в больницах. Начало в 10:30. Не пропустите!
Если вы хотите задать свой вопрос министру, то напишите его здесь. Мы передадим наиболее важные и интересные.
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