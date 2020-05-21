Прямой эфир с министром здравоохранения региона. О коронавирусе, доплатах медикам и ситуации в больницах

Дорогие читатели, у нас для вас важное сообщение. Утром в эту пятницу, 22 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым о ситуации с коронавирусом в регионе.



Министр расскажет о доплатах медикам, их работе и охарактеризует ситуацию, происходящую в больницах. Начало в 10:30. Не пропустите!



Если вы хотите задать свой вопрос министру, то напишите его здесь. Мы передадим наиболее важные и интересные.