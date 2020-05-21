У 13 новорожденных детей в Новосибирской области обнаружили ВИЧ

В Новосибирской области в 2020 году выявлено 28 детей с ВИЧ — 13 из них заразились от своих матерей.
— Может, действительно чуть больше выявлено по сравнению с прошлым годом. 13 деток рождены от ВИЧ-инфицированных матерей. Часть детей были выявлены в более старшем возрасте — старше трех лет. Не могу сказать, что это какая-то эпидемия, — сообщила исполняющая обязанности заведующей поликлиникой новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом инфекционной клинической больницы № 1 Любовь Казакова.
По данным специалиста, сейчас в регионе на учете состоят 412 детей. За первый квартал 2020 года всего на территории региона выявлено 824 новых случая ВИЧ, на учете в Центре состоят 24 837 пациентов.
В США 11 марта был опубликован доклад о нарушениях прав человека в России — в него попал и рассказ о травле приёмной семьи из Искитима, которая взяла под опеку 6-летнего мальчика с ВИЧ.
В середине февраля журналист НГС поговорила с новосибирцами, которые пришли к тест-мобилю сдать анализ и узнать свой статус, и выяснила, почему, по их мнению, ситуация с заболеванием приобрела масштаб эпидемии.