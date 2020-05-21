У 13 новорожденных детей в Новосибирской области обнаружили ВИЧ

В Новосибирской области в 2020 году выявлено 28 детей с ВИЧ — 13 из них заразились от своих матерей.



— Может, действительно чуть больше выявлено по сравнению с прошлым годом. 13 деток рождены от ВИЧ-инфицированных матерей. Часть детей были выявлены в более старшем возрасте — старше трех лет. Не могу сказать, что это какая-то эпидемия, — сообщила исполняющая обязанности заведующей поликлиникой новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом инфекционной клинической больницы № 1 Любовь Казакова.